Один случай на миллиард. Падение ярчайшего метеорита в Китае попало на видео

По словам учёных, это “шикарный суперболид” с очень долгим временем полёта — его было видно в небе полминуты.

Жители китайской провинции Цинхай стали свидетелями падения яркого метеорита. Местный сейсмологический центр зафиксировал толчок от падения небесного тела в 02:25 (мск) 23 декабря. В Сети также распространились видеоролики с моментом падения.

Метеориты редко так долго задерживаются в небе. Учёный Сергей Замоздра, занимавшийся Челябинским метеоритом в 2015 году, в разговоре с РИА “Новости” очень впечатлился данным небесным явлением.

По словам профессора Университета Кёнхи (Республика Корея) Евгения Зубко, данный метеорит по видимым признакам является очень крупным образцом. Учёный также отметил, что, скорее всего, его удастся найти китайским специалистам.

Пока ничего не известно о том, есть ли пострадавшие от падения и нашли ли сам метеорит. По словам очевидцев, явление сопровождалось очень громким шумом.

Ранее американские учёные обнаружили первозданные органические соединения в метеорите, упавшем на Землю полтора года назад. Исследование небесного тела может помочь в решении вопроса возникновения жизни на нашей планете.

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