Неожиданно: Эрдоган предлагает Израилю улучшить отношения

Чем вызвана перемена в настроениях президента Турции? Эксперты называют несколько причин, пишут “Вести”.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сигнализирует о возможном изменении курса в отношениях с Израилем. На пресс-конференции в Стамбуле в пятницу, 25 декабря, он сказал, что его страна заинтересована в нормализации отношений с еврейским государством, хотя “политика Израиля в палестинском вопросе и остается неприемлемой”.

“У нас есть проблемы с высокопоставленными израильскими чиновниками, – пояснил Эрдоган, намекая на Биньямина Нетаниягу. – Если бы не это, то отношения могли бы быть другими”.

Обозреватель Ynet Итамар Айхнер поясняет, что Турция в последнее время использует любую возможность, чтобы сообщить о готовности к нормализации с Израилем. Тому есть несколько причин, одна из которых – Джо Байден. В Анкаре считают, что новая администрация Белого дома будет проводить более жесткую политику в отношении Турции, в том числе и на фоне ее (Турции) активного вмешательства в региональные конфликты, нарушения прав человека, спонсирования террора и пр.

В Израиле с недоверием относятся к заявлениям Эрдогана, который в последние годы находится в числе наиболее жестких противников еврейского государства.

В настоящее время, как подчеркивает Итамар Айхнер, контакты с Турцией осуществляются на “минорном уровне”. Израиль сохраняет свои диппредставительства в Анкаре и Стамбуле, но они также действуют на самом низком уровне.

Попытки сближения Израиля и Турции предпринимает президент Азербайджана Ильхам Алиев. Но его успехи на этом фронте незначительны.

Среди других причин, вынуждающих Турцию к сближению с Израилем, – эпидемия коронавируса и тяжелый экономический кризис. Эрдоган опасается санкций со стороны ЕС за экспансию на Кипре, а также санкции со стороны стран НАТО и США за закупки российских комплексов С-400. В этой связи ему нужна благосклонность Израиля, нормализация с которым способна смягчить санкции. Так, по крайней мере, думают в Анкаре.

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