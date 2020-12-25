Куда заведет Беларусь кривая сдерживания цен на все и вся

Борьба с инфляцией снова становится одним из основных приоритетов белорусских властей. Причина очевидна: индекс потребительских цен проломил рамки прогноза и мчится дальше. Тормозить его власти собираются привычными административными мерами. Причем не только в отношении социально значимых товаров.

Чем это аукнется белорусской экономике и бизнесу, прогнозирует колумнист Office Life Леонид Фридкин.

Концепцию «и не только» провозгласил Александр Лукашенко на совещании по работе экономики в 2020 году и проектам прогноза развития на 2021-й. Напомню, одно из возможных «ноу-хау» этого прогноза — установление показателя индекса потребительских цен не на все товары и услуги, а только на социально значимые. Но тут чиновники получили сюрприз свыше. Им не велено «идти по заранее заготовленным жуликами, бандитами лекалам: вот социально значимые — а дальше что хочу, то и ворочу. А кто сказал, что холодильник и стиральная машина не являются значимыми для населения товарами? Они тоже значимые. Поэтому — сдерживание цен: надо раз и навсегда выработать механизм сдерживания цен по всем направлениям и параметрам».

С направлениями пока наблюдается вопиющее разнообразие. Прежде всего инфляция за 11 месяцев достигла 6,1%, что существенно больше 5%-ного прогноза. Впрочем, премьер-министр Роман Головченко готов считать в сложившихся условиях «неплохим результатом» любую однозначную цифру (то есть до 10%). Виноватым можно назначить ненадежный российский рубль, расшатывающий курс белорусского «тезки», коронавирус и всякие внешние факторы.

Что дорожает в Беларуcи, и может ли бизнес помочь сдержать цены

К примеру, МАРТ называет основной причиной роста цен импорт «на фоне курсовых колебаний». Действительно, растительное масло, по данным Белстата, подорожало на 25,2%, телевизоры — на 7,1%, синтетические моющие средства — на 9,4%, холодильники — на 14,8%. Интересно, что если рыба и рыбопродукты (где доминирует импорт) за 11 месяцев подорожали на 7,3%, чай — на 5%, кофе — на 5,5%, то сахар — на 8,7%, крупы — на 9,2%, морковь — на 8,6%, яблоки — на 20,9%, картофель — на 11,8%. В то же время одежда выросла в цене всего на 3,3%, обувь — на 5,1%, алкогольные напитки на 5,7%, медикаменты — на 7,96%, стройматериалы — на 9,4%, табачные изделия — на 10,2%. При этом некоторые социально значимые товары, в том числе мясо, молочные продукты, сахар, в ноябре стали дорожать ускоренными темпами. С маслом и фруктами понятно — там импорта около 90%, по крупам и рыбе — более половины. Но сахар-то на 91,6% отечественный. Или, к примеру, железнодорожные билеты за 11 месяцев 2020 года подорожали на 8,8%, а авиа — на 36,1%, хотя в условиях пандемии особо ездить некуда. А пока монополисты вздувают цены, такси, если верить Белстату, подешевело на 5,1%, несмотря на то что бензин подорожал на 3,6%. Все из-за рыночной конкуренции, роль которой для начальства остается непостижимой и подозрительной.

Данные статистики не очень согласуются с заявлением Лукашенко о том, что «сейчас сдерживаются цены на продукцию агропромышленного комплекса, но все остальные производители вольны выставлять любую стоимость своих товаров». С паритетом цен и влиянием «вольницы» на ценообразование в сельском хозяйстве, на продукты питания все несколько сложнее, чем видится из высоких кабинетов. Разумеется, там тоже вольны объявить социально значимым товаром хоть холодильник, хоть телевизор, хоть кастрюли. Тут «приземленные» советники в своих фантазиях демонстрируют куда больше вольницы, чем бизнесмены в своих калькуляциях.

Сдержать рост цен могут монетарная политика и предложение товаров и услуг на рынке. Со вторым способен справиться только бизнес. Но в нынешних условиях это становится очень проблемным — по причине как эпидемических факторов, так и политических.

И чем дальше, тем сильнее эти факторы подрывают возможность наполнения рынков. Если добавить к этому государственное регулирование, вмешательство государственных же профсоюзов и прочие административно-командные фокусы, то ситуация на потребительском рынке действительно обострится. Причем не только ценовая.

Почему административная борьба с инфляцией вредна самому государству

Борьба с инфляцией административными мерами бьет одним концом по предприятиям, у которых нет другого источника существования, кроме выручки, а другим — по государству, которое получает налоги с той же выручки. Но стагнирующая экономика не может дать государству требуемые суммы. А надо выполнять обещания по повышению зарплат, замазывать то и дело лопающиеся швы долгов госсектора и АПК, вкривь и вкось залатанные квазирыночными методами. Надо как-то рассчитываться по долгам и финансировать дефицит бюджета.

С первым отчаянно пытается справиться Нацбанк, несмотря на все более усиливающееся давление лоббистов, требующих заливать в экономику побольше денег. Какими бы наукообразными аргументами эти господа ни прикрывались, речь идет о натуральном разбрасывании денег… ладно, не с вертолета, а из бюджетных и банковских закромов. Однако ужесточение монетарной политики повлечет дальнейшее торможение экономики. А это сокращение производства, снижение налогооблагаемой базы и заработков. В такой ситуации цены могли бы падать из-за уменьшения платежеспособного спроса, но их будет толкать вверх сокращение производства и предложения. Плюс стремление государственных монополистов поправить свои дела за счет всех и вся. «Сальдо» этих разнонаправленных трендов и даст нам итоговый уровень инфляции в ближайшие месяцы — с поправкой на вмешательство государства.

Белорусская ценовая ловушка

Цены вверх толкает «инфляция издержек»: затраты предприятий растут, причем в значительной мере из-за высоких налогов и увеличения зарплат без адекватного роста выручки и производительности труда. Кроме того, предприятиям придется несколько лет искать пути компенсации убытков от девальвации текущего года. Тут возникает своеобразная ловушка. Компании не могут повысить зарплаты до уровня, соответствующего ценам, которые обеспечат достаточную маржу и погашение кредитов. А большинство белорусов зарабатывает слишком мало, чтобы по таким ценам покупать товары и услуги.

Контролеры и регуляторы такие обстоятельства во внимание не принимают. Им невдомек, что попытки возврата к «старым добрым» административным мерам и проверкам повлекут не столько сдерживание цен, сколько новые убытки предприятий и дефицит товаров. С предложением уже сейчас есть проблемы: импорт продовольственных потребительских товаров сократился на 8,3%, а непродовольственных — на 10,4%.

Как бы ни пытались чиновники загнать рыночные факторы под плинтус, внутренние цены на ряд товаров, в том числе сахар, муку, хлеб, подсолнечное масло, зависят от внешних условий и даже от мировых цен. Если бы власти были так озабочены снижением цен, скажем, на сахар, можно было запретить его экспорт. Избыток мгновенно обвалил бы цены.

Но кто же на это пойдет: велено наращивать экспорт, даже если он невыгоден и приносит одни убытки. Так, в январе — сентябре текущего года Беларусь экспортировала сахара на 59,6% больше, чем за девять месяцев 2019-го, хотя средняя цена в долларах упала на 24,8%. Ладно, цены вне СНГ снизились всего на 0,4%, зато поставки выросли аж в 25 раз. Но в страны СНГ поставки увеличились на 40%, а цена упала на четверть.

Кстати, в России правительство пытается сейчас бороться с растущей инфляцией, вводя экспортные пошлины и квоты на экспорт зерна. У Минэкономразвития есть идея ввести ограничения цен на социально значимые товары, если они вырастут более чем на 10%. Но белорусизация до такой степени не прошла. Пока власти РФ собираются лишь уговорить бизнес заключить соглашение о сдерживании цен на растительное масло и сахар, а также создать стимулы для наращивания их производства в следующем году.

К сожалению, в Антиинфляционной программе на 2021–2023 годы формирование монетарных условий, оптимизация госзакупок и антимонопольные меры выглядят куда менее внушительно, чем обещания оптимизировать перечни социально значимых товаров и услуг, варианты их регулирования и контроля. Кто знает, в каком направлении вздумается чиновником оптимизировать эти процессы.

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