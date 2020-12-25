Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 25 декабря за сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 1893 пациента с COVID-19, выписаны 2395 пациентов, сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 183006 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 161832 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1367 человек с выявленной коронавирусной инфекцией, за сутки прибавилось 9.

За минувшие сутки выполнено 28811 тестов, всего в стране проведено 3883776 тестов на COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 79469709 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1744363 человека.

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