Елизавета II с супругом отмечают Рождество отдельно от всей остальной королевской семьи

Королева Великобритании Елизавета II вместе с супругом, герцогом Эдинбургским Филиппом из-за пандемии коронавируса COVID-19 встретили Рождество отдельно от всей остальной королевской семьи, сообщают британские СМИ.

Королевская чета отмечает праздник в Виндзорском замке, а не в Сандригемском дворце, где традиционно собираются все члены семьи королевы в Рождество.

Елизавета II в этом году вынуждена отказаться и от посещения праздничного богослужения.

Королева Великобритании традиционно обратится с рождественской речью к подданным. Выступление запланировано на 15:00 по местному времени (18:00 мск).

Во время пандемии 94-летняя Елизавета II вместе с 99-летним супругом находились в Виндзорском замке.

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