Беларусь отмечает католическое Рождество

Католики, греко-католики и протестанты Беларуси отмечают сегодня один из наиболее важных в христианстве праздников — Рождество Христово. В этом году праздник оказался политизированным.

В Рождественскую ночь во всех католических храмах Беларуси зачитали поздравление архиепископа-митрополита Минско-Могилёвского Тадеуша Кондрусевича. В ней архиепископ рассказал, что людей должна объединять любовь, а люди всегда должны находить место в своем сердце Богу.

В эту ночь, а также утром 25 декабря, в белорусские костелы отметить праздник приходят не только католики, но и представители других конфессий, чтобы поддержать белорусскую католическую церковь и ее главу – Тадеуша Кондрусевича. Он вернулся из изгнания лишь 24 декабря.

После пересечения белорусской границы архиепископ стал на колени, поблагодарил Бога за возвращение и поцеловал землю.

«Беларусь – это моя земля! Я вырос отсюда. Я хочу здесь быть. Здесь служить. Я никогда не выступал против Беларуси. Всегда защищал интересы Беларуси. И буду это делать дальше», – со слезами на глазах сказал на брифинге 24 декабря в Минске Тадеуш Кондрусевич.

Многие белорусы благодарны католическому пастырю за принципиальную позицию по вопросу, который расколол белорусское общество. Тадеуш Кондрусевич изначально высказался против насилия и за переговоры, после чего ему был запрещен въезд в Беларусь. Когда архиепископ вернулся, люди пришли его поддержать и поздравить друг друга с праздником Рождества Христова.

Католичество — вторая после православия христианская конфессия в стране по количеству верующих. В Беларуси, почти 1,47 млн граждан (чуть менее 15,5% населения) являются католиками. Среди них примерно 10 тысяч греко-католиков.

Численность протестантов различных деноминаций в Беларуси оценивается, по разным данным, на уровне от 200 тысяч до 500 тысяч человек.

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