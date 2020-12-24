ЗВР Беларуси срочно перевели в золотые слитки

Как стало известно, в 2020 году Нацбанк перевел большую часть золотовалютных резервов страны в физическое золото. ЗВР перешли из цифр на счетах в золотые слитки, которые можно потрогать руками. С одной стороны, в этом году золото дорожало, и объяснить такой шаг просто. А вот с другой стороны — не всё так просто, отмечает InfoBank.by.

Телеграм-канал «Эканоміка» опубликовал такой график со словами «За 2020 г. Нацбанк перацягнуў 3/4 золата ў фізічныя зліткі. На канец 2019 г. у злітках была толькі 1/3 металу. Да чаго рыхтуемся?»

InfoBank.by поясняет, что золотой запас необязательно хранить буквально в золоте. Помимо собственно золотых слитков, есть еще и обезличенные золотые счета. То есть, это аналог банковского счета, только депозит не в рублях или в евро, а в золоте.

Национальные банки в плане обезличенных счетов ничем не отличаются от обычных граждан. Они тоже могут обменять какую-то сумму денег (в данном случае — валюты) на счета в золоте.

На сайте Нацбанка Беларуси мы нашли подтверждение: действительно, за этот год огромная часть золотого запаса страны была переведена в золотые слитки (отчет «Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и валовой внешний долг Республики Беларусь за январь-сентябрь 2020 года»).

Так, на 1 января 2020 года на обезличенных золотых счетах «безналичного» золота было на 1.603.000.000 долларов, а золотых слитков — на 784.200.000 долларов. А на 1 октября 2020 года на обезличенных счетах было уже всего 770.100.000 долларов (падение на 52%), а золотых слитков – на 2.223.300.000 долларов (рост на 184%).

Как золото из «безнала» перетекло в «нал»? Нацбанк пишет, что не «в результате операций», а, в основном, «за счет прочих изменений».

Многие национальные банки хранят свои золотые запасы (в том числе безналичные) не у себя дома, а в банках тех стран, которые считаются «надежными». А могут и вообще переместить на хранение в другую страну свои золотые слитки. Венесуэла хранила свое золото в Великобритании, а когда президент Николас Мадуро попытался истребовать у англичан золото обратно, ему сообщили, что по решению американского суда он «не совсем президент», и то, что он сидит в президентском дворце Венесуэлы, — это неправильно. Поэтому и золото обратно не получит.

Возможно, тем самым объясняется и то, что Беларусь вдруг перевела свои обезличенные золотые счета в звонкие золотые слитки, ведь счет в другой стране смогут заблокировать в любой момент.

По данным на 1 декабря 2020 года, международные золотовалютные резервы Беларуси составили 7.367.300.000 долларов США.

Хотя на графике на сайте Нацбанка свежие октябрьские данные еще не отражены.

Кстати, Беларусь — не единственный пример среди постсоветских стран. В декабре этого года президент России Владимир Путин разрешил переводить средства Фонда национального благосостояния (около 120 миллиардов долларов) в золото. По информации на декабрь 2020 года средства Фонда были распределены следующим образом: 46% — в долларах, 44% — в евро, 10% — в фунтах стерлингов.

Срочные новости читайте в нашем телеграм-канале.

Поделиться ссылкой:



