«Вместо магазина – автолавка, а почта и ФАП – только в Осово». Как живется в бобруйских Барановичах

Журналисты «Вечернего Бобруйска» путешествуют по деревням Бобруйского района. Сегодня репортаж из Барановичей, деревни-тезки города в Брестской области. Интересно, если ли что-то, что связывает эти два таких разных места на карте Беларуси?

Вначале небольшой ликбез. Деревень с названием Барановичи на самом деле в Бобруйском районе аж две, а еще недавно было и три. Они так и назывались: Барановичи-1, 2, 3… Но в 1967 году Барановичи-1 и Барановичи-2 объединили. И сегодня на карте района существуют только 1-е и 3-и Барановичи)).

Обе деревни расположены примерно в 25 км от Бобруйска, на западном направлении (этот факт, согласитесь, роднит их с городом Барановичи). Расстояние между Барановичами первыми и третьими – около 1,5 км.

Относятся обе деревни к Горбацевичскому сельскому совету, а рядом с ними течет небольшая река Волчанка.

Кстати В Беларуси восемь населенных пунктов с названием Барановичи. Это: город в Брестской области, две деревни в Бобруйском районе, по одной деревне – в Кореличском, Ивьевском, Гродненском и Поставском районах, а также бывшая деревня, ныне один из микрорайонов Гродно.

Деревня помещиков Шпаковских и Рогачевских

Первое упоминание о деревне Барановичи датировано 1626 годом. Такое название, по мнению историков, скорее всего, произошло от фамилии: Баранов, Баранович.

Согласно хозяйственной переписи 1844 года деревня в этот период принадлежала помещикам Шпаковским и Рогачевским.

По данным на 1926 год, во всех трех деревнях Барановичи проживало больше 400 жителей. Здесь была начальная школа, работал кружок по ликвидации неграмотности для взрослых. Люди трудились в местном колхозе «Новая жизнь».

У жителей Барановичей есть своя версия появления их деревни: две семьи (Ивановы и Терентьевы) еще до революции купили здесь землю у пана по фамилии Вербша, стали выкорчевывать лес и понемногу расселяться.

Правда, в доступных письменных источниках (топографический словарь Жучкевича, книги «Память» и «Гарады і вёскі Беларусі. Магілеўская вобласць») нет никаких сведений об Ивановых, Терентьевых и Вербше.

«Нам бы хоть одну маршрутку»

Студеный декабрьский день 2020 года. Барановичи-3 встречают нас пустыми улицами, и поначалу кажется, что зимой здесь вообще никто не живет. Присмотревшись, замечаем: к некоторым домам по снегу вытоптаны тропинки.

Валентина Кондратьева встречает нас на пороге своего дома – собирается уезжать в Бобруйск. Она – одна из тех, кто живет в Барановичах круглый год. А уезжает только раз в месяц – заплатить по счетам, закупиться лекарствами и продуктами, которые не привозит сюда автолавка.

Да и выехать из Барановичей – проблема, как говорит женщина, «главная наша беда» – транспорт в деревню не ходит. Поэтому приходится договариваться с соседями, у которых есть машина.

– Нам бы хоть одну маршрутку, хоть бы раз в месяц! – пользуясь моментом, озвучивает Валентина свое пожелание кому-то «там, наверху».

А если срочно нужно в город? В случае крайней необходимости жители Барановичей вызывают в деревню такси из Бобруйска. Обходится такое удовольствие примерно в 13 рублей в одну сторону. Или идут пешком к железнодорожной станции – около четырех километров.

Зимой, по словам Валентины Кондратьевой, в деревне остается около 10 человек. А летом деревня оживает – приезжают дачники с детьми.

К слову Заброшенных ветхих домов в Барановичах-3 мы не встретили. Только один сгоревший дом посреди деревни. Он принадлежал, как выяснилось, одной из самых старых жительниц. Но после ее смерти дом сдали, а квартиранты устроили пожар. Сами выжили, но от дома остались только головешки.

А когда-то в Барановичах был старообрядческий храм, в который съезжались верующие со всей округи, даже в советские годы, рассказывает Валентина.

– Но вы зайдите к другой Валентине, она постарше и помнит побольше, – улыбается напоследок хозяйка.

«Танцы тут до часа ночи на Спаса!»

Валентине Николаевне Старухиной 82 года. Сейчас она действительно – старейшая жительница деревни Барановичи-3. Она вспоминает, что церковь, о которой говорила ее соседка и тезка, сожгли больше 40 лет назад. А кто это сделал – неизвестно до сих пор.

Раньше деревня жила в соответствии со старообрядческим или, как принято говорить в Беларуси, «кацапским» укладом. Не староверов, поселившихся в Барановичах, называли «прижитыми».

«Кацапы» чтили религиозные праздники, особенно Троицу и Спас. Праздники эти тут отмечают и сейчас. На Троицу (50-й день после Пасхи) на деревенское кладбище съезжаются все оставшиеся жители – почтить память предков.

На Спас (19 августа) из Осовского дома культуры в Барановичи присылают музыкантов. Люди готовят угощение для соседей.

– Танцы тут до часа ночи на Спаса, иногда и позже! – смеется Валентина Николаевна.

«Все крепко верующие»

Другой наш собеседник, житель Барановичей-3 Николай Владимирович, приехал в эту деревню девять лет назад (купил дом, говорит, очень понравилась местность).

– Тут, вроде, сейчас все православные живут, староверов мало, – рассказывает он. – Но все крепко верующие. Не дай бог в поле выйти в праздник, нельзя ни в коем случае…

У мужчины есть квартира в Бобруйске, но «времена коронавируса» он предпочитает провести в деревне.

Соня Михайловна живет в Барановичах-1 всю свою жизнь. Помнит, как тут был и свой клуб, и библиотека, и начальная школа.

– Сейчас – ничего. Вместо магазина – автолавка, а почта и ФАП – только в Осово, – говорит она.

Итак, название да «западное» направление – вот, пожалуй, и вся связь между городом Барановичи и одноименными деревнями в Бобруйском районе. Никому из пожилых барановичан, с которыми мы успели поговорить в этот день, не довелось даже побывать в городе Барановичи. Только Валентина Кондратьева однажды его посетила. Жителей деревень Барановичи-1 и Барановичи-3, как и всех нас, куда больше волнуют дела и проблемы их собственного «роднага кута».

Фото: Александр ЧУГУЕВ

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