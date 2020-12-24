В Гродно объявили конкурс на новую скульптуру. Ее поставят на площади Тизенгауза

В центре Гродно поставят новую скульптуру. Возле здания бывшего архива на площади Тизенгауза появится композиция «Скамья архитекторов». Проекта пока нет — город объявил конкурс на дизайн скульптуры.

Скульптура будет отмечать начало пути между двумя приграничными городами, Гродно и польской Сокулкой. Ее установят в рамках трансграничного проекта по развитию туризма в двух городах «Шляхом Тызенгауза», созданию туристического маршрута между ними и продвижению местного культурно-исторического наследия.

Это будет символическое место, посвященное архитекторам и строителям, важным для Гродно: Джузеппе де Сакко, Тызенгаузу, Иоганну Мезеру и даже Станиславу Августу Понятовскому, объяснял идею скульптуры Сергей Коледа, координатор проекта, ранее.

«В архитектуре есть понятие „станиславовский период“. Он привязан к королю Станиславу Августу Понятовскому, который активно вмешивался в чертежи, вносил свои замечания. Чтобы в Гродно поставить Тызенгаузу именно памятник, нужно пройти много процедур согласования, получить разрешение Лукашенко. Поэтому остановились на таком сборном образе».

Монументально-декоративная скульптура будет в виде скамьи с двумя фигурами героев эпохи гродненского старосты Антония Тызенгауза (1765−1780-е гг.). Ее установят на территории, прилегающей к зданию № 2 на площади Тызенгауза. Средства на новую городскую скульптуру выделят за счет проекта «Шляхом Тызенгауза».

Конкурс проводит гродненское областное отделение ОО «Республиканский туристско-спортивный союз». Условия можно найти на сайте Гродненского горисполкома.

Крайний срок подачи конкурных работ и необходимых документов – 12 января 2021 года до 15.00. Принимают их по адресу ул. Ожешко, 38, ответственное лицо — Сергей Коледа (grodno-rtss@tut.by, +375 29 650 20 73). Работа на конкурс должна включать в себя проект «скамьи архитекторов» в масштабе 1:10 в мягкой форме из любого материала и фотомонтаж с привязкой скульптуры к благоустроенной территории здания.

В рамках проекта «Шляхом Тизенгауза» уже создали новый международный веломаршрут между Гродно и Сокулкой. Многие исторические здания в Гродно и Сокулке — след деятельности Антония Тизенгауза. Среди них и бывший архив на площади Тизенгауза, который восстанавливается в рамках проекта. В Сокулке реконструируют здание на Пилсудского, 1. Рядом также поставят памятник Тызенгаузу.

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