Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома, разъяснил, можно ли снимать на видео сотрудника Госавтоинспекции.

Он рассказал, что Конституцией страны не запрещено снимать на видео инспекторов, но есть определенный порядок съемки.

Бабич: «Снимать разрешается сотрудников при исполнении… — уточнив, -Вопрос решается самим сотрудником, ведущим административный процесс: по своему усмотрению тот может разрешить или запретить это без объяснения причин».

В случае съемки инспектора ГАИ без его разрешения можно получить штраф согласно ст. 23.4 КоАП. Его размер которого варьируется от 2 до 50 базовых величин.

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