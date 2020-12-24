Украина разрешила белорусам находиться на своей территории 180 дней в году

Кабинет министров Украины увеличил срок временного пребывания белорусов на территории страны до 180 дней.

В соответствии с постановлением №1302 в период до 31 декабря 2021 года на граждан Беларуси не распространяется ограничение срока временного пребывания в 90 дней в течение полугодия.

«Граждане Республики Беларусь, которые прибыли в Украину на законных основаниях, могут временно пребывать на ее территории не более 180 дней на протяжении 365 дней. Порядок исчисления указанного срока устанавливается МВД», — говорится в постановлении.

Поделиться ссылкой:



