Трамп помиловал бывшего главу предвыборного штаба и своего свата

Президент США Дональд Трамп помиловал 26 человек, среди которых — бывший глава его предвыборного штаба Пол Манафорт, экс-советник Роджер Стоун и отец мужа Иванки Трамп девелопер Чарльз Кушнер. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает Tvrain.ru.

«Манафорт уже провел два года в заключении, в том числе некоторое время в одиночной камере — такое обращение хуже того, что получают некоторые из самых жестоких преступников. В результате вопиющего прокурорского вмешательства господин Манафорт пережил годы несправедливого обращения и является одной из самых известных жертв, возможно, величайшей охоты на ведьм в американской истории», — говорится в сообщении.

Пол Манафорт был главой избирательного штаба Трампа в 2016 году. В 2019 году его приговорили к 7,5 годам лишения свободы за сокрытие банковских счетов и уклонение от налогов, дачу ложных показаний, незаконное лоббирование и давление на свидетелей. Во время процесса Манафорт признал вину в воспрепятствовании правосудию и в заговоре против США во время работы на экс-президента Украины Виктора Януковича и «Партию регионов». Он провел в тюрьме два года, в мае его отпустили под домашний арест из-за эпидемии коронавируса.

Экс-советника Трампа Роджера Стоуна задержали в январе 2019 года и обвинили в подделке свидетельских показаний в ходе расследования спецпрокурора Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы. Стоуна приговорили к 3,3 года заключения, но в июле Трамп своим указом избавил его от необходимости отбывать срок.

Еще один человек в списке — девелопер Чарльз Кушнер, отец мужа Иванки Трамп и старшего советника Трампа Джареда Кушнера. В 2005 году его приговорили к 14 месяцам тюрьмы за незаконные взносы в избирательную кампанию, уклонение от уплаты налогов и давление на свидетелей.

Накануне Трамп помиловал еще 15 человек и смягчил сроки пятерым. Среди них — бывший сотрудник его предвыборного штаба Джордж Пападопулос и юрист Алекс ван дер Зваан. Их осудили за дачу ложных показаний в рамках расследование о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

В начале декабря CNN сообщил, что несколько советников Трампа, включая его юриста Руди Джулиани, подали прошение о помилованиях. Пока они не осуждены ни за какие преступления, но это поможет им уйти от ответственности в случае преследования в будущем. Минюст США начал расследование, не выдает ли Дональд Трамп помилования в обмен на взятки или услуги. Трамп назвал это ложью.

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