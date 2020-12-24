Переводы белорусам из-за границы сократились на треть

За три квартала 2020 года личные переводы, полученные физическими лицами в Беларуси, снизились на 221,5 млн. долларов и составили 538,7 млн. долларов.

По данным Нацбанка, самое значительное падение переводов произошло во II квартале текущего года (до 153 млн. долларов), тогда как в III квартале они увеличились до 174,4 млн. долларов. Это соответственно меньше, чем за аналогичные периоды прошлого года, на 107,9 млн. долларов и 97 млн. долларов.

Население за октябрь 2020 г. на чистой основе приобрело 89,4 млн. долларов США. С начала года населением на чистой основе было приобретено 1 639,9 млн. долларов США. Субъектами хозяйствования-резидентами за октябрь 2020 г. на чистой основе продано иностранной валюты в объеме 231,1 млн. долларов США. С начала года субъекты хозяйствования-резиденты на чистой основе приобрели иностранной валюты на сумму 1 117,4 млн. долларов.

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