Новый посол США в Минске Джули Фишер принесла присягу

Дипломат Джули Фишер приведена к присяге в качестве посла США в Минске. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Кей Браун в своем Twitter.

«Назначенный посол Джули Фишер была сегодня приведена к присяге в качестве нашего главного дипломата в Беларуси. Она привносит богатство знаний и опыт в работу. Рады тому, что она будет представлять жизненно важные интересы США за границей», — написал Браун.

Ambassador-designate Julie Fisher was sworn in today as our top diplomat to Belarus. She brings a wealth of knowledge and experience to the job, and we are fortunate she will be representing vital U.S. interests abroad.

— Cale Brown (@StateDeputySPOX) December 24, 2020