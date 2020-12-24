Насаждаемая американцами ”диктатура прав человека“ выглядит неуместно: заявление пресс-службы МИД Беларуси

Сегодня пресс-служба МИД Беларуси сделала заявление относительно решения США от 23 декабря 2020 года о введении дополнительных визовых и финансовых ограничений в отношении белорусских физических и юридических лиц.

“Считаем указанное решение эмоциональным и не имеющим ничего общего с реальным положением дел. Действия американских партнеров идут вразрез с ранее провозглашенной ими же политики вовлечения Беларуси во взаимодействие и никоим образом не направлены на поддержку независимости нашей страны. Более того, насаждаемая американцами ”диктатура прав человека“ выглядит особенно неуместно на фоне того, что в самих США с правами человека далеко не все в порядке”, – говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что инструмент санкций – заведомо бесполезный и контрпродуктивный. Также утверждается, что белорусским режимом ответные меры уже подготовлены и будут введены в действие.

“Печально, что взаимодействию даже в таких очевидных глобальных вызовах, как борьба с терроризмом, США предпочитают путь конфронтации. Но это их выбор. Беларусь всегда исходила из важности поддержания нормальных, взаимовыгодных отношений с США, основанных на равноправии и взаимном уважении. Движение к таким отношениям невозможно без отказа Соединенных Штатов от политики санкционного пресса”, – утверждает белорусское внешнеполитическое ведомство.

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