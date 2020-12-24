«Мир без границ» 20 лет помогает белорусским детям в трудных ситуациях

«Мир без границ» – международное благотворительное общественное объединение, которое с 2000 года работает с детьми, попавшими в трудные жизненные ситуации. Основной спонсор объединения – шведская благотворительная организация «ЭРИКС Партнер по развитию».

«За 20 лет мы помогли восстановить дееспособность более 50 воспитанников домов-интернатов, оказали помощь в ресоциализации более 200 детям с инвалидностью и более 500 детям в конфликте с законом, включая выпускников закрытых учреждений», – отмечает председатель БОО «Мир без границ» Алексей Ананенко.

Для детей уязвимых групп «Мир без границ» ежегодно проводит творческие мероприятия. В этом году совместно с Министерством труда и социальной защиты в тринадцатый раз прошел творческий фестиваль для воспитанников домов-интернатов «Мечты сбываются». С 2008 года объединение организует для детей и молодых людей с инвалидностью республиканские спартакиады, в которых уже приняли участие более тысячи воспитанников домов-интернатов.

С 2006 года усилиями объединения в страну было привлечено более 2,9 млн евро, 25 % из которых инвестировано в сферу образования и социальной защиты.

Начиналась история объединения «Мир без границ» с организации оздоровления белорусских детей за рубежом. За 20 лет около 6200 мальчиков и девочек из районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, отдохнули в Италии. С годами направления работы расширялись: оказывалась помощь разным группам детей, была организована работа с родителями, сотрудниками государственных органов.

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