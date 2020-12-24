Минск назвал законопроект Конгресса США по Беларуси «угрозой миру и безопасности»

Президиум Совета Республики отреагировал на новый законопроект по Беларуси, принятый Сенатом Конгресса США 21 декабря.

В Совете Республики заявили, что законопроект нарушает устав ООН и является «грубым вмешательством во внутренние дела Беларуси».

«Американские законодатели, прикрываясь отстаиванием прав человека, пытаются оказать прямое давление на белорусские власти в ситуации, когда в самих Соединенных Штатах до сих пор не прекращаются ожесточенные споры относительно итогов прошедших президентских выборов. Провозглашая собственную монополию на правду, они не желают разобраться в происходящих в нашей стране событиях и услышать белорусских парламентариев – голос правды», – звучит заявление Совета Республики.

По мнению Совета Республики, принятый законопроект является антибелорусским и «создает угрозу международному миру и безопасности», так как Беларусь мировое сообщество безоговорочно признало серьезным донором региональной безопасности.

В Совете Республики также недоумевают, почему американские сенаторы стремятся помешать развитию отношений России и Беларуси. Члены президиума призвали «американский законодателей, проявляющих “отеческое радение” о белорусском народе», уделить внимание проблемам своих избирателей.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против ЦИК, ОМОНа, «Альфы» и ГУВД Минска.

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