Минэнерго Беларуси и “Газпром” договорились о цене на газ на 2021 год

Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и глава “Газпрома” Алексей Миллер сегодня подписали протокол, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2021 году.

“Согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для Беларуси, зафиксированной в межправительственном соглашении о порядке формирования цены на газ, который подписан в 2011 году”, – сообщает белорусское Министерство энергетики.

Встреча глав Минэнерго Беларуси и “Газпрома” состоялась в Санкт-Петербурге.

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