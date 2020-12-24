Лукашенко подписал указ о повышении тарифов на ЖКУ. Что и когда подорожает

Александр Лукашенко сегодня подписал указ № 490 «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год».

Как сообщает TUT.BY со ссылкой на пресс-службу Лукашенко, тарифы на ЖКУ в следующем году повысят в два этапа — с 1 января и 1 июня.

С 1 января на 4,2 доллара подорожают услуги по техническому обслуживанию и капитальному ремонту жилых домов, газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по обращению с твердыми коммунальными отходами, техническому обслуживанию лифта, запорно-переговорных устройств, санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию. С 1 июня на 0,8 доллара вырастут тарифы на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Жилищно-коммунальные платежи для населения в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг повысятся в пределах 5 долларов.

Некоторые белорусы по-прежнему смогут рассчитывать на безналичные жилищные субсидии.

«В условиях роста жилищно-коммунальных платежей будет продолжена работа по государственной поддержке населения через предоставление безналичных жилищных субсидий, — говорится в сообщении пресс-службы. — Такие субсидии предоставляются гражданам и семьям при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% — в сельской местности».

Например, за январь-октябрь этого года безналичные жилищные субсидии получили почти 20,5 тысячи семей на сумму 1,36 миллиона рублей. Средняя сумма субсидии на одну семью составила 5,54 рубля в месяц.

Сколько население в 2021 году будет возмещать за ЖКУ (по планам чиновников)

Чиновники планируют, что в 2021 году население будет возмещать около 83,2% затрат на оказание ЖКУ.

Напомним, в 2016 году население по всему комплексу коммунальных услуг возмещало 60,7% затрат на их оказание. В 2017 году показатель поднялся до 69,7%. В 2018 году возмещение достигло 75,6%. В 2019 году белорусы, по расчетам властей, должны были выйти на 80,5%.

Ранее чиновники рассказывали, что намерены среди прочего отвязать от доллара действующее ограничение по повышению платежей населения за ЖКУ. Сейчас в Беларуси ежегодно повышают тарифы на ЖКУ, исходя из принципа, что совокупный рост не должен превысить 5 долларов в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг. Власти намерены отказаться от доллара в расчете роста платежей за ЖКУ и привязать их к базовой величине. Предполагается, что ежегодно коммуналка будет повышаться в пределах половины базовой величины. Сейчас базовая величина составляет 27 рублей, а ее половина соответственно — 13,5 рубля.

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