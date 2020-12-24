Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 24 декабря за сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 1917 пациентов с COVID-19, выписаны 2358 пациентов, сообщает Министерство здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 181113 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 159437 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1358 человек с выявленной коронавирусной инфекцией, за сутки прибавилось 9.
За минувшие сутки выполнено 27514 тестов, всего в стране проведено 3854965 тестов на COVID-19.
По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 78742234 заболевших COVID-19, умер с этой инфекцией 1731191 человек.