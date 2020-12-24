Израиль вышел на первое место в мире по темпам вакцинации от коронавируса

По показателю прививок на каждых 100 граждан еврейское государство опережает США, Великобританию и Россию, сообщили “Вести”.

Израиль занимает первое место в мире по количеству вакцинированных от коронавируса на душу населения, опережая Великобританию, США и Россию. Такие данные в четверг, 24 декабря, приводит международный сервис Our world data, отслеживающий все аспекты борьбы с пандемией на планете.

Согласно обнародованной статистике, в Израиле из каждых 100 жителей вакцинированы 0,83, тогда как в Великобритании – 0,74, США – 0,2, Канаде – 0,07. В России, первой объявившей о получении вакцины и начале ее применения, показатель составляет 0,2.

Первыми в Израиле начали прививать медицинский персонал.

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