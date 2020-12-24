Глава белорусских католиков Кондрусевич вернулся в страну – РКЦ

Архиепископ Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич вернулся в Беларусь, подтвердили агентству “Интерфакс-Запад” в Римско-католической церкви республики в четверг.

Кроме того, в РКЦ анонсировали участие Кондрусевича в рождественских службах в четверг-пятницу в Минске.

Как сообщалось, 22 декабря министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Александр Лукашенко поручил найти решение ситуации с главой Римско-католической церкви в Беларуси.

В тот же день посольство Ватикана получило информацию об отсутствии препятствий для возвращения в Беларусь.

В сентябре Кондрусевичу отказали во въезде в республику из Польши без объяснения причин. Митрополит является гражданином Беларуси.

Лукашенко, комментируя эту ситуацию, заявил что митрополит Кондрусевич “ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну”.

На официальном сайте РКЦ в Беларуси были размещены выдержки из интервью Кондрусевича польскому католическому телеканалу TV Trwam, в котором глава белорусских католиков заявил, что президентские выборы в стране 9 августа прошли “нечестно”.

Госсекретарь США Майк Помпео несколько раз призывал власти Беларуси разрешить Кондрусевичу вернуться в страну. На его возвращении настаивал и Ватикан.

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