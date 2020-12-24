ЕС и Великобритания договорились о торговом соглашении после “Брекзита”

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что “сделка заключена”.

ЕС и Великобританией достигли договоренностей по торговому соглашению после “Брекзита”. Об этом в четверг, 24 декабря, на пресс-конференции в Брюсселе сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает DW.

“Потребовалось время, но теперь у нас есть соглашение. Это был длительный и тернистый путь. Однако результат – хороший”, – подчеркнула она. “Это – справедливая, сбалансированная сделка, и это правильный и ответственный (шаг. – Ред.) для обеих сторон”, – добавила фон дер Ляйен.

По ее словам, “за эту сделку стоило бороться”, потому что у Евросоюза появилось “справедливое и сбалансированное соглашение с Великобританией, которое защитит наши европейские интересы, обеспечит честную конкуренцию и столь необходимую предсказуемость для рыболовецкого промысла”.

Борис Джонсон: “Соглашение достигнуто”

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также подтвердил достижение консенсуса.

“Это потрясающая новость для семей и предприятий во всех уголках Соединенного Королевства. Мы заключили первое в истории торговое соглашение с ЕС, основанное на принципе отсутствия тарифов и квот”, – в свою очередь уточнил источник в британском правительстве агентству dpa.

Документ еще должны утвердить Европарламент и Совет ЕС

Глава делегации ЕС на переговорах по “Брекзиту” Мишель Барнье на пресс-конференции добавил, что сделка подводит итог “очень интенсивному четырехлетнему периоду, и в первую очередь – последним девяти месяцам, в течение которых мы вели диалог о планомерном выходе Великобритании из ЕС и совершенно новом партнерстве”.

Барнье также добавил, что документ еще должны утвердить Европарламент и Совет Евросоюза. Кроме того, необходимо одобрение депутатов британской Палаты общин. Как ожидается, они должны быть получены до 1 января 2021 года, когда истекает срок переходного периода после “Брекзита”.

В чем суть Соглашения о торговле и сотрудничестве

Проект Соглашения о торговле и сотрудничестве состоит из трех основных блоков: собственно, соглашения о свободной торговле, договоренностях о “новом партнерстве в интересах безопасности наших граждан” и положений, касающихся контроля за выполнением сделки.

В рамках первого блока стороны договорились о “нулевых тарифах и нулевых квотах на все товары”, подпадающие под действие соглашения. Эта часть документа касается не только обмена товарами и услугами, но и сотрудничества в энергетике, налоговой и инвестиционной сферах, а также в области рыболовства.

Как уточняло, в частности, агентство Reuters, Лондон в минувшие 48 часов пошел на значительные уступки, в том числе в вопросе о распределении квот на вылов рыбы в исключительной экономической зоне Великобритании – после 1 января 2021 года.

Вторая часть соглашения закладывает новую основу для сотрудничества между правоохранительными и судебными органами Великобритании и ЕС в вопросах уголовного и гражданского права. При этом взаимодействие может быть прервано, если Лондон нарушит Европейскую конвенцию по правам человека или же отойдет от ее выполнения внутри страны.

Третий блок посвящен механизмам контроля над выполнением соглашения. Он, в частности, призван обеспечить “максимальную правовую определенность для предприятий, потребителей и граждан”. Так, в частности, планируется учредить Совместный совет по вопросам партнерства, который будет следить за соблюдением сделки и способствовать обсуждению спорных вопросов.

Проблемы сотрудничества в сфере внешней политики и безопасности в соглашении не прописаны, “поскольку Великобритания не захотела вести переговоры по этому вопросу”, отметили в Еврокомиссии.

Великобритания вышла из Евросоюза в январе нынешнего года, спустя 43 месяца после того, как на референдуме 2016 года победу одержали сторонники “Брекзита”. 31 декабря заканчивается переходный период, во время которого Лондон сохраняет доступ к внутреннему европейскому рынку и остается в таможенном союзе, при этом обязан следовать правилам Евросоюза во всех сферах, хотя больше не участвует в принятии решений в ЕС.

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