В Телеграме появились голосовые чаты на тысячи участников

Telegram запустил функцию аудиконференций в группах — это голосовые чаты, участники группы могут присоединится к разговору в любой момент. Одновременно в аудиочате могут разговаривать тысячи человек.

Ограничений на использование аудиоконференций нет, их можно включать в любых группах. При этом участники могут одновременно общаться голосом и переписываться.

Ранее сегодня создатель Telegram Павел Дуров объявил, что его сервис со следующего года начнет монетизироваться. Одним из способов заработка для мессенджера станет реклама.

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