В Минске заработал сервис такси Bolt — конкурент Uber

В Минске заработал сервис такси Bolt — один из главных конкурентов Uber на мировом рынке.

Компания заявляет, что на тестовый период (6 месяцев) откажется от традиционной 15-процентной комиссии. Стандартный тариф составит 25 копеек за каждый километр и 8 копеек за минуту пути, поездка обойдется минимум в 3 рубля.

На сайте Bolt указаны чуть другие тарифы: 30 копеек за километр и 10 копеек за минуту, минимум 3,3 рубля за поездку. Причем эти цифры там значатся уже почти год.

Во время тестовой работы нельзя будет привязать банковскую карточку к приложению, но все же в машинах партнеров сервиса можно будет расплатиться как карточкой, так и наличными. Сообщается, что к сервису присоединились уже несколько сотен водителей.

Сервис Bolt основан в 2013 году в Эстонии и изначально назывался Taxify, новое имя он получил в феврале 2019–го. Компания работает в 40 странах мира, обслуживает около 1 миллиона водителей и 50 миллионов пассажиров.

В марте 2015 года сервис Taxify пришел в Беларусь, начав с Гомеля. На момент открытия с ним сотрудничало около 100 таксистов, а за первые два месяца работы в приложении зарегистрировались 4.000 пассажиров. Но в ноябре 2017–го сервис ушел из Беларуси.

Слухи о том, что Bolt возобновит работу сервиса в Беларуси, появились осенью 2019–го. В январе 2020–го стало известно, что Bolt действительно собирается вернуться на наш рынок.

Срочные новости читайте в нашем телеграм-канале.

Поделиться ссылкой:



