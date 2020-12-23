Украина упростила выдачу вида на жительство некоторым гражданам Беларуси

Кабинет министров Украины упростил выдачу вида на жительство гражданам Беларуси. Упрощенным порядком смогут воспользоваться предприниматели и IT-специалисты.

Соответствующее решение принято на заседании правительства, сообщает “РБК-Украина”.

Согласно документу, упрощенный порядок распространяется на граждан Беларуси, которые являются бизнесменами, специалистами в сфере IT. Вид на жительство предоставляется:

– гражданам Беларуси, которые обратились в Государственную миграционную службу с заявлением;

– родителям и другим членам семьи.

Для оформления вида на жительство нужно подать паспорт с заверенным переводом на украинский язык, полис медицинского страхования, квитанцию об оплате административного сбора.

Документ выдается в течение трех дней с даты принятия заявления.

Поделиться ссылкой:



