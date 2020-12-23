Трое полицейских убиты в результате нападения во Франции

Трое полицейских убиты при нападении в департаменте Пюи-де-Дом в центре Франции. Об этом сообщает в Twitter информационное агентство AFP.

Известно, что при нападении использовалось огнестрельное оружие. Пострадал еще как минимум один полицейский — он ранен. Информацию подтвердили французские правоохранительные органы, они же сообщили, что операция еще продолжается

Сообщается, что стражи порядка прибыли по вызову о домашнем насилии. 48-летний мужчина открыл огонь по явившимся на место жандармам. Женщина, которая их вызвала, укрылась от обидчика на крыше дома, на момент публикации она была невредима.

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