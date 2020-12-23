Салават Юлаев на своём льду разгромил минское Динамо. Платт забросил дебютную шайбу за Уфу

Зубры пропустили восемь, а Алистров забил первую шайбу в КХЛ.

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское Динамо в гостях крупно уступила Салават Юлаеву — 3:8.

В составе зубров отличились Горбунов, Козун, а также первую шайбу в лиге забросил Алистров. Среди хозяев свою первую шайбу за новый клуб в ворота бывшего забил белорус Джефф Платт.

Таким образом, в копилке Динамо остаются 43 очка после 36 сыгранных матчей, а также пятое место в Западной конференции.

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

Салават Юлаев – Динамо Минск – 8:3 (0:0, 3:1, 5:2)

Голы: 0:1 – 20:41 Горбунов (Фальковский); 1:1 – 23:58 Маннинен (Кадейкин, Ларсен) ГБ2; 2:1 – 24:43 Платт (Алексеев, Науменков) ГБ; 3:1 – 32:45 Гранлунд (Маннинен, Хартикайнен); 4:1 – 43:30 Науменков (Солодухин); 5:1 – 44:13 Маннинен (Гранлунд, Хартикайнен); 6:1 – 45:27 Пименов (Кугрышев); 6:2 – 47:38 Козун (Принс); 6:3 – 53:52 Алистров (Лодня); 7:3 – 57:25 Жарков (Хохряков, Кадейкин); 8:3 – 59:39 Гиматов (Алалыкин, Коробов)

Штраф: 4 – 6

Броски: 39 – 24

Салават Юлаев: Метсола; Панин (к) — Ларсен, Марк.Гранлунд — С.Маннинен — Хартикайнен; Науменков — Коледов, В.Жарков — Кадейкин — Хохряков; А.Алексеев — Е.Бирюков, Кугрышев — М.Воробьев — Платт; Солодухин — Пименов — Гиматов; Д.Коробов, Алалыкин.

Динамо Минск: Тэйлор; Знахаренко — В.Еременко, К.Воронин — Р.Горбунов — Демков; Фальковский — Р.Мерфи, Алистров — Усов — Лодня; Колячонок — Менелл, Принс (к) — Протас — Козун; Дерябин — И.Соловьев, И.Мартынов — М.Сушко — Когалев.

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