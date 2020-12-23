Независимый правозащитник ООН призвал Трампа помиловать Ассанжа

Во вторник Спецдокладчик ООН по проблеме пыток Нильс Мельцер обратился к президенту США Дональду Трампу с открытым письмом, в котором призвал его помиловать Джулиана Ассанжа. Основателю Wikileaks грозит до 175 лет тюрьмы. Сейчас он находится в заключении в Великобритании, а 4 января британский суд должен принять решение о возможной экстрадиции в Соединенные Штаты.

«Г-н Ассанж был незаконно лишен свободы, такое положение сохранялось на протяжении десяти лет. Он очень дорого заплатил за то, что осмелился опубликовать правдивую информацию о неправомерных действиях правительств по всему миру», – написал Мельцер.

Он сообщил, что вместе с двумя независимыми медэкспертами посетил Ассанжа в лондонской тюрьме. Состояние задержанного, пишет Мельцер, значительно ухудшилось, его жизнь – в опасности. Ассанж страдает от респираторного заболевания, и COVID-19 представляет для него особую опасность. Вспышка этого заболевания недавно была зарегистрирована в тюрьме, в которой находится Ассанж, отмечает Спецдокладчик.

«Я призываю Вас помиловать Ассанжа, потому что он не является и никогда не являлся врагом американского народа. Его организация Wikileaks борется с отсутствием прозрачности и с коррупцией во всем мире, и, следовательно, действует в интересах как американского народа, так и человечества в целом», – написал Мельцер.

Правозащитник подчеркнул, что Ассанж никогда не публиковал ложную информацию и никогда не получал доступ к информации незаконным путем.

«Он получал ее из подлинных документов и достоверных источников – как и другие независимые журналисты, занимающиеся расследованиями. Мы можем соглашаться или не соглашаться с необходимостью ее публиковать, но подобная деятельность не может рассматриваться как преступление», – говорится в письме Мельцера.

Он подчеркнул, что осудить Ассанжа – это все равно, что «убить посыльного» вместо того, чтобы попытаться решить проблемы, о которых он рассказал общественности.

«Это не соответствует принципам справедливости, верховенства закона и свободы прессы, отраженным в американской конституции и в международных документах в сфере прав человека, ратифицированных Соединенными Штатами», – написал Мельцер.

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