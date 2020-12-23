Минск уведомил Ватикан, что Кондрусевичу можно вернуться в Беларусь

Глава белорусских католиков отслужит торжественную мессу на Рождество Христово в главном католическом храме Беларуси.

Апостольская нунциатура в Беларуси получила информацию от белорусских властей о том, что глава РКЦ в республике митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич может вернуться в Минск, передает Sputnik.

“Из компетентных государственных органов получена информация о том, что архиепископ Тадеуш Кондрусевич не имеет препятствий для возвращения на территорию Республики Беларусь”, – говорится в сообщении Апостольского нунция архиепископа Анте Йозича, размещенном на сайте РКЦ.

Он отметил, что нунциатура выражает признательность государственным органам Беларуси за положительный ответ на просьбу Папы Франциска о возможности возвращения архиепископа Кондрусевича для совершения торжественных богослужений на Рождество с верующими, пастырем которых он является.

Ранее белорусский президент поднимал вопрос о ситуации с главой Римско-католической церкви (РКЦ) в Беларуси Тадеушем Кондрусевичем, которого с конца августа не впускают в страну. Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что он “ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну”.

Кондрусевич является гражданином Беларуси, но МВД проверяют информацию о возможном наличии у иерарха иностранного гражданства, а его белорусский паспорт аннулирован во избежание “необоснованного использования”.

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