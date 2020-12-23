Во вторник, 22 декабря, Лукашенко изменил указ об оплате труда бюджетников.
В частности, он подписал указ № 482, который вносит изменения в указ № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций».
Об этом информируют его пресс-служба.
Теперь, с 1 июля 2021 года будет увеличен размер средств для премирования с 5 % до 20 % от суммы окладов.
Кроме того, с 1 января 2022 года изменится и сумма единовременных выплат на оздоровление.
Она будет составлять размер одного оклада в 12 месяцев.
Изменения направлены на восстановление стимулирующей функции премий и усиление соцзащиты работников, которые уходят в трудовой отпуск, за увеличения объема единовременной выплаты на оздоровление.