Во вторник, 22 декабря, Лукашенко изменил указ об оплате труда бюджетников.

В частности, он подписал указ № 482, который вносит изменения в указ № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций».

Об этом информируют его пресс-служба.

Теперь, с 1 июля 2021 года будет увеличен размер средств для премирования с 5 % до 20 % от суммы окладов.

Кроме того, с 1 января 2022 года изменится и сумма единовременных выплат на оздоровление.

Она будет составлять размер одного оклада в 12 месяцев.

Изменения направлены на восстановление стимулирующей функции премий и усиление соцзащиты работников, которые уходят в трудовой отпуск, за увеличения объема единовременной выплаты на оздоровление.

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