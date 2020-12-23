Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 23 декабря за сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 1922 пациента с COVID-19, выписаны 2272 пациента, сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 179196 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 157079 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1349 человек с выявленной коронавирусной инфекцией, за сутки прибавилось 8.

За минувшие сутки выполнено 24333 теста, всего в стране проведен 3827451 тест на COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 78042453 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1717579 человек.

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