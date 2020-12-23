Эксперты определили, сколько сохраняется иммунитет после перенесенного коронавируса

Австралийские исследователи впервые обнаружили, что люди, инфицированные вирусом COVID-19, обладают иммунной памятью для защиты от повторного заражения в течение по меньшей мере восьми месяцев.

Это исследование является самым убедительным доказательством вероятности того, что вакцины против вируса SARS-CoV-2 будут работать в течение длительного периода времени. Ранее многие исследования показали, что первая волна антител к коронавирусу ослабевает после первых нескольких месяцев, что вызывает опасения, что люди могут быстро потерять иммунитет. Эта новая работа снимает эти опасения.

Это исследование является результатом многоцентрового сотрудничества под руководством адъюнкт-профессора Менно Ван Зелма из Департамента иммунологии и патологии Университета Монаша с исследовательским Альянсом Альфреда между Университетом Монаша, больницей Альфреда и Институтом Бернета и опубликовано сегодня в престижном журнале Science Immunology. В публикации сообщается, что специфические клетки внутри иммунной системы, так называемые в-клетки памяти, “запоминают” заражение вирусом, и если им снова бросают вызов, через повторное воздействие вируса, запускают защитный иммунный ответ через быструю выработку защитных антител.

Исследователи набрали когорту из 25 пациентов COVID-19 и взяли у них 36 образцов крови с 4-го дня после заражения до 242-го дня после заражения. Как и в других исследованиях, глядя только на реакцию антител, исследователи обнаружили, что антитела против вируса начали падать через 20 дней после заражения.

Однако, что важно, все пациенты продолжали иметь в-клетки памяти, которые распознали один из двух компонентов вируса SARS-CoV-2, Спайк и нуклеокапсидные белки. Эти вирусспецифичные в-клетки памяти стабильно присутствовали уже через восемь месяцев после заражения.

По словам адъюнкт-профессора Ван Зельма, полученные результаты дают надежду на эффективность любой вакцины против вируса, а также объясняют, почему было так мало примеров подлинной реинфекции среди миллионов тех, кто дал положительный результат на вирус во всем мире.

“Эти результаты важны, потому что они определенно показывают, что пациенты, инфицированные вирусом COVID-19, действительно сохраняют иммунитет против вируса и болезни”, – сказал он.

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