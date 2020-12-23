Экономика живет в правовом дефолте

Если глянуть на уходящий год с точки зрения изменения курсов основных валют, то станет очевидным — в конце марта был достаточно сильный обвал белорусского рубля, после которого несколько месяцев шло восстановление курса национальной валюты.

Завершилось оно стабилизацией в начале лета. Потом был достаточно сильный обвал в августе. Восстановление произошло только через месяц и с тех пор продолжительных колебаний уже не происходит.

Это связано с тем, что население остается чистым покупателем валюты, то есть валюту больше приобретают, чем продают. В последние четыре месяца такая тенденция компенсируется тем, что чистыми продавцами валюты стали предприятия и банки.

На валютном рынке стабильность сохраняется

Существенную поддержку валютному рынку оказал недавний займ России. Имеются ввиду полмиллиарда долларов, которые пошли на погашение долга «Газпрому», что позволило сделать это без существенного снижения золото-валютных резервов. Относительно судьбы «российских» денег озвучено много версий и предположений, но лично я предпочитаю верить тому, что прочел еще в октябре. Как только состоялся соответствующий платеж, сам «Газпром» подтвердил выплату основного долга и то, что еще остались незакрытыми вопросы по пене.

Озвучил это представитель «Газпрома», так что в выплате не может быть никаких сомнений.

Другое дело — там идет разночтение. Европейский банк развития говорил, что этот кредит давался не на возврат долга, а на макроэкономическую стабилизацию. На самом деле речь об одном и том же.

Безусловно, это не подарок, но все разговоры, что давались не на одни, а на другие цели, всего лишь пустопорожняя схоластика. Если Беларусь получает от кого-либо ресурсы, то дальше ими распоряжается сама.

Грубо говоря, можно построить Ледовый дворец, а можно отдать долги. В данном конкретном случае спор абсолютно непринципиален.

Сейчас стабильность на валютном рынке сохраняется. Незначительные колебания даже больше связаны с российским рублем. Доллар дорожает у них, значит, немного и у нас. И наоборот.В течение последнего месяца в России в целом доллар чаще дешевел. Соответственно, и у нас то же самое. Только при этом в Беларуси еще и рос курса российского рубля.

…но безопасности у наших денег больше нет

Недавно было объявлено о росте пенсий и зарплат. А что произошло в действительности?

Ответ на этот вопрос зависит от того, в каких деньгах считать.

С начала года доллар поднялся более чем на двадцать процентов, а зарплаты и пенсии в номинальном выражении увеличились гораздо меньше. Значит, на самом деле люди стали не богаче, а беднее.

Есть и еще одно измерение — реальные доходы. Это их рост с учетом инфляции и роста цен.

Если считать в белорусских рублях, работники и пенсионеры в среднем чуть-чуть становятся богаче, то есть доходы немного опережают официальную инфляциию.

В долларах все с точностью до наоборот.

Далее вопрос, который чаще всего задают мне и другим финансовым аналитикам — что людям делать с заработанным мозолистыми руками рублем?

До того, как в стране наступил правовой дефолт, наверное, имело смысл часть заработанных денег хранить в банках на рублевых депозитах, но сейчас…

На мой взгляд, по этой схеме сбережения не могут себя чувствовать безопасно. В ситуации, когда законы и право не работают, если государству вдруг понадобятся наши с вами финансы и оно может положить на них глаз (и даже руку), никаких гарантий не может быть по определению.

Что будет дальше, предсказать практически невозможно. Потому логично за заработанные деньги покупать валюту в равной пропорции (пятьдесят на пятьдесят) доллар-евро и хранить ее, грубо говоря, под подушкой.

Дивидендов это не принесет, но так будет спокойнее.

Меня можно упрекнуть, что раньше придерживался других взглядов, а призывы снимать вклады расценивал как едва ли не глупость. Но раньше все мы жили в других условиях. Раньше банковские ячейки не вскрывались и по письмам каких-то силовых органов деньги со счетов не списывались. Тогда хранить деньги в банках было надежно (так казалось) и выгодно.

С лета этого года ситуация поменялась. И отношение людей к хранению денег тоже.Сколько и кто от этого потерял, судить не берусь. Слишком много разных субъективных составляющих.

Тракторами зарплату не выдашь

Официальное утверждение о том, что белорусская экономика переживает волны пандемии коронавируса лучше всех в Европе, относится к методике подсчета.

Самый простой показатель роста экономики — ВВП.

Действительно, текущий год мы закончим с падением 1-2 процента, что гораздо лучше, чем в большинстве стран мира. Это касается всех наших соседей — России, Украины, Польши, стран Балтии, ЕС в целом и даже США.

То есть в цифровом выражении ВВП мы в числе первых…

Но за счет чего?

Падение экономик большинства стран происходит из-за разного рода ограничений, связанных с ковидом. Вплоть до абсолютных локдаунов, когда на определенное время все останавливалось.

Мировая экономика живет по принципу прямой зависимости производства от спроса. Как только он уменьшается, продукцию перестают выпускать, потому что ее никто не покупает.

У нас же не принято отвечать на падение спроса снижением производства. Мы продолжаем производить продукцию и отгружать ее на склад. При этом все плюсуем в цифры ВВП, что формально снижает скорость падения.

Получается — нельзя сказать, будто экономика растет, но она падает якобы меньшими, чем у всех соседей, темпами.

Обратная сторона этой медали (если смотреть не на цифры ВВП страны в целом, а на отдельные предприятия) никакого оптимизма не вселяет. Предприятие тратит деньги, сырье, ресурсы, чтобы что-то произвести, а потом не может это продать. Складские запасы растут.

В итоге финансовое положение серьезно ухудшается. Если и была прибыль, то она довольно быстро превращается в убытки. А если убытки уже были раньше, то они становятся еще большими.

Тракторами, понятно, зарплату людям не выдашь. И статистикой тоже, потому небольшие государственные и частные предприятия вынуждены банально закрываться.

Крупным же во избежание социального взрыва постоянно выделяются кредиты. В том числе и для того, чтобы просто платить зарплаты, ибо часть предприятий не может заработать даже на это.

Пока еще есть резервы. Возникли они за счет профицита бюджета прошлых лет. Доходы тогда были большими, чем расходы, что позволило правительству создать заначку порядка 5 миллиардов рублей.

В виду того, что в этом году наблюдался дефицит бюджета, часть резервов уже потрачена. Следующий год тоже будет дефицитным, и заначку истратят окончательно. После этого (если у правительства и дальше будет желание поддерживать убыточные предприятия) придется печатать деньги, ибо взять их будет неоткуда.

А вот в этом случае очень быстро (в течение одного-двух кварталов) наступит сильный рост инфляции и рухнет курс белорусского рубля. И все прежние девальвации покажутся нам тогда «невинной шуткой»…

И все же обвала не предвидится

Возможно, моя точка зрения кому-то покажется весьма спорной, но я считаю, что обрушения белорусской экономики не произойдет. Ни весной, ни летом, ни к концу следующего года. Все ограничится медленным сползанием вниз.

Даже если будут введены экономические санкции.

К слову, я не думаю, что для нынешней власти они станут очень уж болезненными.

Как известно, первые два пакета европейцев носили чисто персональный характер. На жесткие экономические санкции вряд ли кто-то решится и сейчас.

Страны Балтии заинтересованы в транзите наших нефтепродуктов и калийных удобрений, а Украина — в покупке переработанных в Беларуси нефтепродуктов. Так что два самых важных и чувствительных для белорусской экономики сектора вряд ли ждет нечто очень серьезное с точки зрения ограничений.

В лучшем случае пострадает что-то напрямую связанное с производством вооружений.

Да ограничения изначально и не могли быть чем-то экстраординарным. Никаких иллюзий питать здесь не стоит, ибо, как говорится, «режим режимом, а обед по расписанию».

Я ознакомился с самым свежим по времени заявлением министра иностранных дел Украины, где он говорит о поддержке белорусского народа и непризнании выборов, но в текущей ситуации экономические санкции Киев считает нецелесообразными.

Вряд ли подобное можно воспринимать чем-то странным. Задача любого правительства любой страны в первую очередь — благосостояние своего народа и своей экономики, а не чужие проблемы. За границей могут морально поддерживать белорусский народ и нашу борьбу за демократию, но ровно до тех пор, пока это не идет в ущерб их экономике. Когда станет вопрос, что какие-то меры в состоянии нанести экономический вред, окажется, что им это не особо и надо.

Мы всё видели, как в Европе поддерживали санкции из-за Крыма, но лишь заговорили о проекте «Северный поток-2», европейцы его поддержали, поскольку это было выгодно немецкой экономике.

Похожая ситуация может повториться и с Беларусью.

Вадим Иосуб, старший аналитик кампании «Альпари Евразия»

Срочные новости читайте в нашем телеграм-канале.

Поделиться ссылкой:



