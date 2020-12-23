Флаг нельзя, а бчб-снежинки? Минчанин спросил у чиновников, как правильно украшать окна

Минчане, наученные горьким опытом, уже поняли, что буквально на все у наших чиновников надо испрашивать разрешение, ведь, совершенно ничего не подозревая, можно взять и нарушить закон. А так как на носу Новый год и многие семьи украшают окна к празднику снежинками-домиками, один из жителей Минска решил перестраховаться и уточнить у администрации Фрунзенского района, есть ли какие-то правила на этот счет (может, и Дед Мороз на стекле — признак одиночного пикета). Как сообщает Оnliner.by, мужчина отправил чиновникам официальный запрос по электронке и на днях получил ответ.

Все знают, как трепетно администрация Фрунзенского района относится к вопросам размещения бело-красно-белых флагов в окнах, между высотками и над крышами домов. Пояснительные письма и оперативно действующие бригады — вот конек Фрунзенского. Но как быть со снежинками да гирляндами: красный и белый — это традиционные новогодние цвета, не воспримут ли их как призыв к чему-то либо выражение человеком своей политической позиции?

«В администрации Фрунзенского района рассмотрено ваше электронное обращение по вопросу размещения снежинок и электрических гирлянд белого и красного цветов в окнах квартиры. Законодательством Республики Беларусь не предусмотрена подборка цветовой гаммы украшений на окнах квартир.

Дополнительно поясняем, что размещение на окнах квартир, остеклении балконов флагов бело-красно-белой расцветки для публичной демонстрации гражданам трактуется как пикетирование», — уточнили в администрации.

В общем, снежинки в законе, гирлянды не привлекаются.

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