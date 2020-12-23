«Белпочта» досрочно выплатит пенсии за 25 декабря

«Белпочта» рассказала сегодня о графике выплаты пенсий и пособий за 25 декабря 2020 года в своих отделениях почтовой связи.

В частности, выплата пенсий и пособий за этот день началась с 22 декабря в ОПС г. Минска. В ОПС Брестской, Витебской, Минской областей она будет осуществляться с 23 декабря, в ОПС Гомельской, Гродненской, Могилевской областей – 24 декабря.

В праздничный же день 25 декабря 2020 года будут функционировать только дежурные ОПС.

О режиме работы ОПС можно узнать в контакт-центре «Белпочты» по номеру 154, +375 33 3000 154 (МТС), +375 44 5900 154 (А1).

Режим работы контакт-центра:

понедельник-пятница: с 9.00 до 20.00;

суббота-воскресенье: с 9:00 до 17:00;

25 декабря с 9.00 до 17.00.

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