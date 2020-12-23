Александр Коледа: «Из нынешнего состава «Динамо» не останется никого»

Обновленную брестскую команду будем видеть уже в конце января.

Об этом председатель правления ОО «Динамо-Брест» рассказал в интервью корреспонденту «Вечерки». Александр Коледа отметил, что после возвращения клуба «под крыло» общественного объединения финансовые аппетиты придется серьезно поумерить.

– У нас будет абсолютно новая команда. Из предыдущего состава не останется никого. Будем объективны: финансовые запросы таких игроков, как Бакай и Хачериди, в следующем сезоне нам не по зубам. Платежная ведомость не резиновая. Наш подход такой: клуб должен жить по средствам. Это подразумевает, во-первых, что зарплаты должны быть адекватные, а во-вторых, они должны всегда выплачиваться строго вовремя. Нужно сформировать такой бюджет, чтобы не было даже намека на задержку зарплаты. По той информации, которая поступает из других клубов, я могу предположить, что бюджет «Динамо» будет на уровне 9-10 команды в чемпионате. Будущий сезон мы рассматриваем как этап становления, начинаем с чистого листа. Это будет молодая и задорная команда, которая будет играть в интересный футбол, – рассказал Александр Михайлович.

Срочные новости читайте в нашем телеграм-канале.

Поделиться ссылкой:



