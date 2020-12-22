ВОЗ: нет никаких признаков того, что новый штамм коронавируса повлияет на эффективность вакцин

Проанализировав последние данные, поступившие из Великобритании, где обнаружили новый штамм коронавируса, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что он, скорее всего, никак не повлияет на эффективность разработанных на сегодняшний день вакцин.

Эксперты ВОЗ также подчеркнули, что ни один из новых штаммов коронавируса не вызывает более тяжелой формы заболевания COVID-19.

«В последние несколько месяцев появилось множество новых штаммов вируса, и некоторые из них сказались на дальнейшем распространении COVID-19, а некоторые – нет. Но ни один из штаммов еще не повлиял на тяжесть протекания болезни, не научился «прятаться» от диагностики или от вакцин», – заявил представитель ВОЗ Майк Райан на виртуальной пресс-конференции Организации в понедельник.

Ни один из штаммов еще не повлиял на тяжесть протекания болезни, не научился «прятаться» от диагностики или от вакцин.

Вместе с тем специалисты ВОЗ, которые активно сотрудничают с британскими экспертами и властями, сообщают, что новый штамм коронавируса – более заразный, чем предыдущие.

По последним данным, поступившим из Великобритании, уточнила Главный технический специалист ВОЗ Мария Ван Керкхов, один носитель нового штамма в среднем заражает 1,5 человека. Носитель предыдущих штаммов в среднем заражал 1,1 человека.

«Сейчас они [британские эксперты] пытаются определить, связано ли это только с самим штаммом или также с поведением тех, кто им заразился. Они продолжают над этим работать», – сказала Ван Керкхов.

В связи с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании эксперты ВОЗ также напоминают о необходимости принимать меры предосторожности, о которых неоднократно говорилось ранее: соблюдать физическую дистанцию, носить маски в общественных местах, часто мыть руки с мылом и пользоваться средствами дезинфекции.

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