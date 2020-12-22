Верхняя палата Конгресса США проголосовала за законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси». Что это значит?

Накануне верхняя палата американского Конгресса проголосовала за законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси» (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act).

Автором законопроекта является конгрессмен Крис Смит, член Комитета по иностранным делам Палаты представителей, сообщила русская служба «Голоса Америки».

Нижняя палата Конгресса приняла свою версию документа еще 18 ноября.

«Принимая этот законопроект, Конгресс признает то, с чем борющийся, отважный народ Беларуси ведет борьбу с 9 августа. Недавние выборы были явно фальсифицированными и не вызывают доверия в международном сообществе ни у кого, кроме самого Лукашенко, и, возможно, России», – заявил конгрессмен Смит.

«Этот двухпартийный законопроект возобновляет санкции в отношении белорусских чиновников, которые препятствовали переходу страны к демократии», – отметил американский конгрессмен.

После принятия обеими палатами Конгресса законопроект попадет на стол президента Трампа. Став законом, он позволит, среди прочего, заявить, что США не признают результаты фальсифицированных президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года, а также не позволит признать Лукашенко законно избранным лидером Беларуси.

Законопроект также призывает к проведению новых президентских выборов в Беларуси, соответствующих стандартам ОБСЕ и к немедленному освобождению всех политических заключенных в Беларуси.

Кроме всего прочего, включение Беларуси в так называемое «Союзное государство», не будет признано США.

Народное антикризисное управление пояснило суть принятого в США документа в отношении Беларуси.

Он предусматривает персональные санкции. В ближайшее время на основании закона планируется введение визовых запретов для:

1) широкого круга должностных лиц Беларуси и членов их семей;

2) бизнесменов, приближенных к белорусскому руководству;

3) сотрудников силовых ведомств (КГБ, МВД, ОМОН, прокуратура, следственные органы и др.);

4) членов ЦИК и иных лиц, причастных к фальсификации выборов и нарушениям прав человека;

5) правительственных чиновников, ответственных за гонения на независимые СМИ, лишения журналистов аккредитаций, отключения и цензуру интернета.

Визовые санкции могут сопровождаться блокировкой распоряжения любым имуществом, принадлежащим указанным лицам (например, кредитными картами), и запретом на любые имущественные сделки.

Также планируются финансовые санкции.

Новый закон запрещает финансовую помощь режиму Лукашенко (кредиты, гарантии, страховки), за исключением помощи гуманитарного характера.

Уполномоченным представителям США в международных финансовых организациях (например, МВФ, Всемирный Банк и др.) будет поручено выступать против любых программ финансовой помощи белорусскому режиму, за исключением займов и помощи гуманитарного характера.

Финансовая разведка США планирует установить местонахождение и арестовать личные активы Александра Лукашенко и членов его семьи, а также лиц, приближенных к нему.

Закон по Беларуси в течение 10 дней должен подписать действующий президент США Дональд Трамп. Если он не сделает этого, закон вступит в силу без подписания. У президента также есть право наложить вето, но это маловероятно.

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