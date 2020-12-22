В Беларуси с 1 января 2021 года минимальная зарплата составит 400 рублей

21 декабря Совет Министров Беларуси утвердил постановление № 740 о росте с 1 января 2021 года размера минимальной заработной платы на 25 рублей, которая теперь составит 400 рублей, заявила представитель правительства Александра Исаева.

Данный документ принят на основании части 4 статьи 4 закона РБ № 124-З “Об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы” от 17.07.2002 года. При этом утвержденное ранее правительством постановления № 582 от 29 августа 2019 года утратило силу, отметила Исаева.

Отметим, что прежний минимальный размер зарплаты в Беларуси составлял 375 рублей. До этого минимальный размер заработной платы в Беларуси повышался 1 января 2020 года, когда такая планка была увеличена на 45 рублей – с 330 до 375 рублей. С 1 января 2021 года работодатели не смогут выплачивать наемным работникам сумму, ниже 400 рублей, причем до вычета налогов, говорится в документе.

Вместе с тем подрастут и другие взносы, например выплаты в ФСЗН для ИП. Документ вступит в силу после его опубликования на Национальном правовом портале pravo.by.

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