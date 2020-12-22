В Беларуси изменился порядок распределения выпускников. Какие новшества внесли

В Беларуси внесли изменения в положение о порядке распределения, перераспределения и направления на работу выпускников, получивших высшее, среднее специальное, профессионально-техническое или послевузовское образование. Соответствующее постановление Совмина, как сообщает «Минск-Новости», опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Списки выпускников

В соответствии с постановлением Совета министров от 17 декабря 2020 г. № 737 руководители учебного заведения обязаны не позднее чем за 2 месяца до начала распределения сформировать списки выпускников, которые по Кодексу Республики Беларусь об образовании подлежат распределению. В список должны входить также выпускники, получающие среднее специальное или высшее образование I ступени, отучившиеся как минимум половину срока обучения на дневной бюджетной форме обучения.

Первоочередное право выбора места работы

У ряда выпускников есть первоочередное право выбора места работы. В соответствии с документом к таким относятся выпускники, включенные в банк данных одаренной молодежи и банк данных талантливой молодежи, а также выпускники, прошедшие срочную военную службу или службу в резерве, у которых есть рекомендации воинских частей или органов погранслужбы на обучение. Кроме того, такие лица должны были показать высокие результаты в учебе, общественной работе или научно-исследовательской деятельности.

Кто входит в категории успешных выпускников

Выпускники, у которых минимум 50 % отметок выше 8 баллов за весь период обучения, признаются достигшими высоких результатов в учебе. При этом остальные отметки у них должны быть выше 6 баллов.

Чтобы считаться выпускником в высокими показателями в общественной работе, необходимо участвовать в органах самоуправления учреждения образования, быть членом молодежных общественных объединений, принимать активное участие в спортивных соревнованиях, выставках, конкурсах профмастерства, смотрах, олимпиадах, художественном и техническом творчестве, организации и проведении общественно значимых мероприятий, быть волонтером или членом студенческих отрядов.

Выпускниками с высокими показателями в научно-исследовательской деятельности признаются участники конкурсов научных (творческих) работ или конкурсов технического творчества, олимпиад по специальности, научно-практических мероприятий (семинаров, конференций), а также авторы (соавторы) экспонатов научно-технических, творческих выставок и (или) имеющие материалы, опубликованные в научных, научно-популярных и учебных изданиях (включая материалы, подготовленные в соавторстве).

О перераспределении

Выпускники, не отработавшие распределение и принятые на дневную бюджетную форму получения образования более высокого уровня, в случае отчисления обязаны в 5-дневный срок обратиться за перераспределением.

Также документ содержит уточненные условия распределения и перераспределения целевиков и порядок возмещения средств, затраченных на подготовку специалиста бюджетной формы обучения, если он не отрабатывает распределение.

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