Ответ белорусского режима на санкции ЕС и принятие решения по архиепископу Кондрусевичу: Макей сделал заявление для прессы

Руководитель белорусского МИДа Владимир Макей отметил, что официальный Минск не приемлет политику и логику санкций, но вынужден отвечать на недружественные меры Евросоюза.

По словам Макея, ответные действия белорусского режима включают в себя также увеличение соответствующего персонального списка. «Это означает, что ряд дополнительных персон из стран Евросоюза не смогут попасть на территорию Беларуси и на территорию Союзного государства, с учетом того, что у нас этот список одинаков с Российской Федерацией. Мы предпримем, естественно, ряд действий юридического характера в ответ на абсолютно необоснованное включение ряда предприятий и персоналий в список ЕС», – заявил он.

Принято решение об ограничении деятельности ряда политических фондов в Республике Беларусь, а также о пересмотре реализации ряда гуманитарных, образовательных, культурных программ, которыми занимаются соответствующие политические институты в Беларуси, в том числе действующие и под эгидой посольств иностранных государств.

Как сказал Макей, есть еще как минимум три направления, по которым будут предприняты ответные меры в адрес европейских партнеров. «Мы не хотели бы предавать огласке эти меры, но они будут действительно очень чувствительными и серьезными», – заинтриговал он.

Что касается гражданина Беларуси архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича, которому белорусская власть отказала во въезде в страну после его заграничной командировки, руководитель МИДа признался, что недавно побывавший в стране посланник Папы Римского Франциска Клаудио Гуджеротти приезжал сюда с соответствующим письмом, адресованным Александру Лукашенко. В письме излагалась просьба относительно ситуации с Тадеушем Кондрусевичем.

Макей добавил, что Лукашенко «счел возможным пойти навстречу просьбе Папы Римского и дать соответствующее поручение найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов».

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