Обнищание будет быстрым или чуть менее быстрым?

Эксперты поделились прогнозами развития белорусской экономики в 2021 году.

Заместитель министра финансов Елена Печень обнародовала первый план властей на 2021-й год: «дефицит республиканского бюджета не превысит 3 % ВВП». Газета «Белорусы и рынок» попросила экспертов прокомментировать эту цифру, а также обрисовать варианты развития экономики Беларуси в ближайшем будущем.

Ярослав РОМАНЧУК,исполнительный директор аналитического центра «Стратегия»:

— Планка в 3 % вызывает как минимум недоумение. Как можно устанавливать эту цифру, если неизвестен плановый размер ВВП, дефицит которого назван? То ли 145 млрд долларов будет, то ли 140 млрд — проще говоря, каким нарисуют, таким и будет. Особенно в контексте манипуляций с инфляцией и другими показателями.

Госдолг увеличился на 30 %, объем кредитов предприятий — на 22 %, на фоне этого падение чистой прибыли составило 60 %, а убытки выросли в 5,7 раз. Главное в этих цифрах и в том, что экономика Беларуси катится вниз, — это цена, которую вся страна заплатила за активные действия властей по предотвращению падения ВВП или достижения его нулевого роста.

Сегодня очевидно, что белорусские власти полностью провалили бюджетно-налоговую реформу. Никаких конкретных действий по адаптации налоговой системы к коронавирусному и политическому кризисам нет. Белорусский бизнес брошен на произвол судьбы, а власти в ответ: не интересуют ваши проблемы, давайте деньги.

Правительство не делает ничего, чтобы остановить отток капитала и убийство IТ-сектора, которое происходит на наших глазах. Я вообще не вижу правительства в белорусской экономике в 2020 году! Его просто не существует…

Поэтому в 2021-м нас ждет затягивание поясов: сокращение доходов (зарплат, пенсий и пособий), покупательной способности.

Заметьте, никто и не заикается про «по 500», потому что уже давно средняя зарплата меньше. И в следующем году сократится еще на 20—25 %. А «объяснять» это, наверное, будут санкциями и тем, что «НАТО нападает». Или расскажут, что созвездие Гончих псов как-то помешало выполнить гениальные планы белорусской власти.

Что касается реального сектора, то не секрет, что многие предприятия закредитованы и при низкой или даже отрицательной рентабельности вернуть эти деньги не имеют возможности. И если слух о том, что Павлу Каллауру «не продлевают контракт», подтвердится и будет назначен кто-то склонный поддерживать кредитную экспансию, тогда добро пожаловать в новый виток инфляционно-дефляционной спирали. Предприятия будут обеспечены «обороткой», а все остальные станут платить «девальвационный налог».

Другого способа финансирования госрасходов и поддержки этих предприятий нет. Они, конечно же, существуют в природе, но нынешней власти недоступны: приватизация (но сторонников этого пути решения проблем я в верхах не вижу) и размещение гособлигаций (никто денег этой власти на Западе не даст). Да и под 9—10 % годовых едва ли найдется много желающих дать больше 1,5—2 млрд долларов. А отдавать-то в 2021-м придется гораздо больше: 3—4 млрд долларов!

Главной угрозой в 2021 году я вижу токсичные активы банков и предприятий, а также недоверие населения, которое может еще больше ухудшить финансовое состояние банков. Потеря налоговых поступлений, рост дефицита бюджета, резкое падение возможностей зарабатывать и брать в долг на внешних рынках — вот очевидные угрозы, с которыми белорусская власть столкнется в 2021 году.

Лев МАРГОЛИН, экономист:

— Прогнозировать что-либо, в том числе предложенный дефицит бюджета, трудно. В словах замминистра есть рациональное зерно, так как существует «заначка» — средства, сэкономленные бюджетом и размещенные на депозитах. В 2021 году ее планируют полностью опустошить, рассчитывая сохранить дефицит в 3 %. На первые полгода ее хватит.

Наиболее вероятны два сценария развития событий. Первый — если вливаний в госпредприятия не будет или они сохранятся на уровне этого года. Тогда из-за нехватки «оборотки» предприятиям не за что будет покупать сырье и материалы и нечем платить зарплаты. Ведь они производят ненужную продукцию, которой завалены склады. А рассчитывать на всплеск спроса, по крайней мере в первой половине 2021 года, не приходится. Поэтому, если не будет включен печатный станок, нас ждет заметное падение ВВП по сравнению с 2020 годом, и уж тем более с 2019-м. Вполне возможно, размер этого падения составит 8—10, а то и 15 %.

Второй вариант — запуск печатного станка. Если Национальный банк не выдержит давления Совмина и начнет выдавать кредиты предприятиям, то груз их финансовых проблем ляжет на всех белорусов — от грудных детей до глубоких стариков. К чему это приведет, мы прекрасно знаем, так как не раз проходили через подобное: станут расти цены и падать курс белорусского рубля, а с ним и доходы населения. Причем в этот раз каких-то реальных результатов и некоего «оживления», как это бывало прежде, не будет, потому что нет спроса.

Непростая ситуация и в банковской системе, остро нуждающейся в ликвидности. Наличие у банков денег зависит, во-первых, от ситуации в экономике (здесь, как я сказал, никакого прогресса не будет), во-вторых — от печатного станка. Если Нацбанк его включит, то эти средства пойдут через банковскую систему, которая, в отличие от других, будет в плюсе. Третий фактор, который неблагоприятно скажется на банках, — вынос вкладов. По мере окончания срока безотзывных депозитов люди продолжат забирать деньги со счетов. И скорость эта резко увеличится, если белорусы почувствуют некую угрозу. А наученный нынешней властью народ это чувствует прекрасно.

Прогнозировать, какой из двух сценариев реализуется, трудно. Это борьба нанайских мальчиков под ковром: кто из них победит — правительство или Нацбанк, мы не знаем. Одно можно сказать точно: народ, как всегда, проиграет. Вот только спрашивается: какие слои населения окажутся в проигрыше? Те, кто работает на госпредприятиях или в бюджетной сфере, окажутся без зарплат или столкнутся с их задержками? Или весь народ, когда эти проблемы размажут тонким слоем по всем белорусам? В любом случае, пока у нас такая нереформированная экономическая система, народ в выигрыше быть не может. Вопрос в том, каким будет процесс обнищания — быстрым или чуть менее быстрым.

Лев ЛЬВОВСКИЙ, старший научный сотрудник BEROC:

— Первый сценарий развития событий — если ничего не изменится и политический кризис не будет разрешен. В этом случае нас, скорее всего, будет ожидать медленное сползание в пропасть. Власти будут пытаться сделать все, чтобы смягчить падение. Помочь могут внешние факторы, а точнее восстановление наших главных экономических партнеров, прежде всего России. Ведь белорусская экономика ориентирована на экспорт и может «зацепиться» за восстановительный рост в РФ и ЕС. Пожалуй, этим список позитивных факторов ограничивается.

Негативных, даже в лучшем сценарии — когда не будет острого кризиса и экономика станет медленно сворачиваться, предостаточно. Ясно, что прибыль предприятий станет медленно и постоянно падать, а убытки компаний расти. При этом некоторые частные предприятия начнут закрываться, другие приостановят свое развитие и рост, не станут расширяться или наоборот, свернут свое представительство в Беларуси либо релоцируются.

Еще одна проблема — нехватка денег. Белорусская экономика остро нуждается во внешних вливаниях, при этом кредитных денег нет и, если власть не сменится, видимо, не будет. А рассчитывать на Россию или фонд ЕАЭС не стоит: там неглупые люди, они понимают риски, связанные с выделением денег режиму Александра Лукашенко.

Да, для нынешней власти возможным кредитором осталась только Россия, получившая козырь, но и она не станет выбрасывать деньги на ветер. Единственное, что было обещано за последние полгода, — кредит в 1,5 млрд долларов. Две трети из них выделены и даже не дошли до белорусской экономики, так как ушли на выплату долгов «Газпрому».

Почему у России нет желания и дальше кредитовать нынешний белорусский режим? Во-первых, Владимир Путин уже ошибался, выделив в свое время 3 млрд долларов режиму Виктора Януковича. После того как Украина и большая часть мира признали его нелегитимным, Россия не может вернуть эти деньги и оспаривает решение в судах. То же самое может произойти и с Беларусью. Ведь тот факт, что Лукашенко не признан большей частью развитых стран, означает, что выделенные сейчас кредиты будут обжалованы в международных судах.

Еще один немаловажный факт: не соблюдаются политические договоренности, достигнутые в Сочи. Об этом дают понять постоянные выступления высших политических лиц РФ. Так что рассчитывать на то, что Кремль окажет большую помощь и решит все проблемы режима, не стоит. К тому же не стоит забывать и о том, что элиты РФ весьма влиятельны и Путин не может просто так раскидывать раз в полгода по полтора миллиарда. Есть главы регионов, олигархи, которые не очень рады, когда эти деньги уходят Лукашенко.

Второй сценарий — смена власти, и он предусматривает различные положительные варианты развития событий. Все зависит от того, как разрешится политический кризис. Передачей власти контролируемой РФ — это один вариант. Если власть будет передана органу, поддерживаемому народом, — другой.

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