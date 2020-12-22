Глава БПЦ Вениамин обратился к верующим и духовенству с просьбой вознести молитвы о здравии митрополита.

Почетный Патриарший экзарх Беларуси митрополит Филарет госпитализирован с коронавирусом, сообщили Sputnik в Белорусском экзархате.

“Да, Его Высокопреосвященство митрополит Филарет госпитализирован, он в больнице, у него коронавирус, состояние митрополита удовлетворительное, мы молимся за него”, – сообщили Sputnik в БПЦ.

По словам собеседника агентства, Владыка Вениамин обратился к духовенству и верующим вознести молитвы за здоровье митрополита Филарета, которому в этом году исполнилось 85 лет.

“По мнению медиков, несмотря на все меры предосторожности, Владыка заразился коронавирусной инфекцией предположительно в период с 4 по 6 декабря. Состояние митрополита Филарета удовлетворительное, он находится под постоянным наблюдением высококвалифицированных врачей и опытного медицинского персонала; за ним ухаживает келейная монахиня Ольга”, – говорится в обращении предстоятеля БПЦ митрополита Вениамина.

15 декабря у Владыки Филарета появились признаки ОРВИ, на следующий день он был госпитализирован в одну из больниц белорусской столицы, где у него лабораторно был подтвержден COVID-19, говорится в документе за подписью митрополита Вениамина.

Предстоятель БПЦ призвал молиться “за богослужением и во время частной келейной молитвы о даровании митрополиту Филарету крепости сил, скорейшего выздоровления от болезни и возвращения в свои покои в Минском епархиальном управлении”.

Митрополит Филарет (в миру Кирилл Вахромеев) родился 21 марта 1935 года в Москве. Он более 20 лет возглавлял Белорусскую православную церковь, с декабря 2013 года, после достижения 75-летия, он вышел на пенсию. Ему присвоен статус Почетного Патриаршего экзарха Беларуси.

Владыка Филарет является одним из самых любимых в народе православных иерархов.

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