Лукашенко переписал своих противников и закрыл страну

Эксперты уверены, что усиление репрессий не поможет режиму удержаться.

Власти Беларуси утверждают, что идентифицировали всех участников протестов начиная с 9 августа и избежать наказания не удастся никому. Тем временем гуманитарный коридор, которым ранее могли воспользоваться репрессированные, закрылся. С понедельника белорусы не могут выезжать из страны без особых на то причин.

О том, что МВД Беларуси создало базу участников несанкционированных акций, сообщил в эфире местного телевидения начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя. Она пополняется за счет идентификации лиц на видео, снятых силовиками во время акций протеста.

Как пояснили в сюжете на эту тему, в базе имеется «полный социальный портрет, биография, «заслуги» и увлечения тех, кто «когда-либо принимал или принимает участие в беспорядках или бесцельных брожениях по столице». «В техническом плане, конечно, мы уже осуществили огромный толчок, можно сказать рывок, который позволяет этих граждан устанавливать и в дальнейшем осуществлять все мероприятия по правовым нормам наказания согласно Административному кодексу», – оценил достижение первый заместитель главы МВД – начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко.

Ранее силовики, вызывая граждан для «профилактических бесед» в РУВД, предупреждали, что найдут всех, кто посмел высказать свое несогласие участием в акциях, даже если это будут сотни тысяч и миллионы. Поначалу такое утверждение вызывало недоверие и сомнения, однако сейчас становится очевидным, что власти всерьез намерены этого добиться.

Местные наблюдатели предположили, что возможность распознавать лица властям Белоруссии предоставила ИТ-компания Synesis, занимающаяся системами видеоаналитики. Это предположение стало причиной включения компании в санкционный список ЕС. Также руководство сообщало о травле, которой подвергаются сотрудники и их семьи. В компании свою причастность к успехам белорусских силовиков отрицают, а включение в санкционный список ЕС собираются обжаловать в суде. «Причина, указанная советом (ЕС. – «НГ»), глубоко ошибочна и основана на неправильном понимании функционирования технологий распознавания лиц, которыми занимается компания», – заявили в Synesis. Там утверждают, что их система видеоаналитики может находить лишь предварительно заданные лица в видеопотоке, а не идентифицировать всех, кто имеется на записи.

Одновременно с обещанием идентифицировать всех власти лишили белорусов возможности покинуть страну по так называемому гуманитарному коридору. Речь идет о возможности для тех, кто подвергся репрессиям, уехать в близлежащие страны – Польшу и Литву, даже не имея визы. Свежей статистики покинувших Беларусь таким образом пока нет, однако ранее сообщалось, что в августе–ноябре гуманитарным коридором в Польшу воспользовались 1050 человек, в Литву – 721. Всего после выборов, согласно официальным данным, Беларусь покинули 13,5 тыс. человек.

С понедельника, 21 декабря, выехать из Беларуси можно только через аэропорт (где обязательно спросят и визу, и основание на выезд), а для пересечения границы наземным транспортом нужны веские основания. Например, вид на жительство в другой стране или контракт на работу. Таким образом, убежать из страны, воспользовавшись гуманитарным коридором, у белорусов сейчас не получится.

Напомним, что постановление о закрытии наземных границ было опубликовано 9 декабря, в силу вступило лишь 21-го. По мнению экспертов, это было сделано специально для того, чтобы все, кто желает, успели уехать. Дальше все должны оставаться на своих местах и получать заслуженное наказание. Некоторые аналитики полагают, что решение властей – это реакция на начавшиеся в юрисдикциях других стран расследования преступлений белорусских силовиков. В частности, первый такой процесс стартовал в Литве. Для его начала необходимо, чтобы жертва преступления находилась на территории той страны, где оно будет расследоваться. Закрытие границ осложняет этот процесс, хотя, конечно, не делает его невозможным.

Репрессии и дальнейшее закручивание гаек продолжаются по всем направлениям, где была обнаружена хоть какая-то идеологическая брешь. Так, в вузах в дополнение к идеологам (проректоры по воспитательной работе) появились проректоры по безопасности, в школах планируется введение должности руководителя по военно-патриотическому воспитанию, готовятся изменения в закон «О государственной службе», которые должны приблизить статус чиновника к военнослужащему. Для гражданских госслужащих планируется ввести нечто аналогичное военным уставам, и за их нарушение будет наступать «дисциплинарная ответственность».

Интересно, что такие действия властей не вызывают пессимизма протестующей стороны. Да и многие эксперты говорят об агонии режима, несмотря на намерения Александра Лукашенко держать оборону с опорой на силовиков. В том, что действующая власть не продержится и года, уверен советник Светланы Тихановской по международным делам Франак Вячорка. «Я думаю, что он не удержится даже до августа. Даже при условии, что он сохраняет власть до весны, потом подшатывается немножко режим, снова огромная волна уличных протестов, огромная волна перебежчиков, под давлением ОБСЕ, под давлением международного сообщества в апреле, в мае самое позднее, у него не останется другого выбора, чем идти на эти уступки или переговоры», – считает он. Логичным и более надежным считает медленное падение режима политолог Артем Шрайбман. «Если бы победа была быстрой, ее общественная опора была бы не такой широкой, как будет теперь», – пишет он в своем Telegram-канале. Эксперт убежден, что белорусам нужна «коллективная вакцинация против авторитарного беспредела и безнаказанности людей с резиновыми палками», которая сейчас и происходит.

Поделиться ссылкой:



