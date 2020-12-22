Лидер католиков, которого выгнали из Беларуси, мощно топит за спорт: на восьмом десятке гоняет в мини-футбол, намотал 4000 км на велике

Тадеуш Кондрусевич крут и как служитель церкви, и как атлет.

Приближается один из самых ожидаемых праздников для представителей христианства – Рождество. Однако для белорусских католиков эта дата будет не такой радостной, как в прошлые годы. К комплексу причин (таких, как задержания ксендзов) добавилась еще одна: много лет транслировавшееся по госТВ поздравление в этом году показано не будет. Причину пресс-секретарь католической церкви в Беларуси объяснил максимально просто: «Митрополита нет, кого записывать?», пишет “Трибуна“.

История с главой белорусских католиков Тадеушем Кондрусевичем до сих пор не поддается объяснению. Возглавив Минско-Могилевский архидиоцез в 2007-м, этот человек церкви не получал претензий от госсистемы до поры – мало кого удивит, что речь о президентских выборах. Еще после ареста Виктора Бабарико Кондрусевич призывал к диалогу, а после ужасов 9-11 августа прямо обратился к власти с призывом прекратить насилие и незамедлительно освободить всех задержанных на мирных акциях невинных граждан. А тут еще католические священники стали выражать гражданскую позицию: например, во время маршей звонили во все колокола, а Красный костел на площади Независимости не раз укрывал людей от силовиков – 26 августа они заблокировали двери в здание, после чего Кондрусевич потребовал наказать виновных.

31 августа митрополита, возвращавшегося из командировки в Польшу, не пустили в Беларусь пограничники. Спустя несколько дней Александр Лукашенко обвинил Кондрусевича в получении в Польше «консультаций, как разрушать страну», и заявил о внесении священника в список невъездных – хотя по Конституции гражданину Беларуси невозможно запретить въезд в страну. В реальности же Кондрусевич до сих пор не смог вернуться на Родину – поздравит белорусских католиков с Рождеством из польской Сокулки, где его приютил местный приход, а богослужение в Могилеве проведет вспомогательный епископ. При всем этом в ноябре апостольский нунций (фактически посол Ватикана) вручил верительные грамоты Лукашенко, а на днях он принимал посланника от папы римского. Кондрусевич же недавно направил в Ватикан прошение об отставке – формально так нужно сделать по канонам, так как в начале 2021-го митрополиту исполнится 75, но прощание с титулом может получиться максимально грустным.

Несмотря на почтенный возраст, Кондрусевич запомнится католикам Беларуси еще и как очень спортивный человек. Родившийся в деревне Одельск Гродненского района юный Тадеуш гонял там в футбол – участвовал в играх и один из самых известных белорусских ксендзов советского периода Петр Бартошевич. Учеба в ленинградском политехе тоже отметилась футболом – за факультет на местных соревнованиях. Были и любимые команды в профессионалах – минское «Динамо», а потом, после жизни в России, и московский «Спартак». Кондрусевич считает, что футбол может только помочь священнику – ведь он как командная игра учит солидарности и взаимопомощи, а еще требует следования правилам, как и церковь. «Мы попали в команду Христа, в которой Он является тренером, и для успешной жизненной игры необходимо Его слушать и выполнять все Его требования», – сказал как-то митрополит. В общем, с действующим папой Франциском, у которого есть карта фан-клуба аргентинского «Сан-Лоренсо», им есть о чем поговорить.

Родом из детства и другое спортивное увлечение Кондрусевича – велосипед. Первый такой мальчику подарил отец, а во время поездок по родной деревне юный Тадеуш как-то раз упал и сломал руку, но двухколесный транспорт от этого не разлюбил – например, переезд из Одельска в Гродно провел именно на велосипеде. И в наше время Кондрусевич обожает велопрогулки – причем за одну может намотать и 40 километров, а всего с 2007-го, по своим подсчетам, проехал минимум четыре тысячи км (да, этому человеку вот-вот 75). Для паломничества это тоже отличный способ – велопробеги католиков из Минска в Будслав Кондрусевич проводил в седле не раз, а это, между прочим, больше 120 километров! В целом для митрополита велосипед символизировал человека, который должен переходить в вертикальное положение, чтобы осилить дорогу к Богу из болота греха.

При активном участии Кондрусевича стали в Беларуси привычными и католические соревнования. Например, во многих уголках Беларуси стали проводиться свои Парафиады – комбинированные соревнования в спорте, искусстве и знаниях о вере среди детей и молодежи, впервые прошедшие в Кракове в 1989-м. Митрополит активно участвовал в церемониях и молитвах, которые являются неотъемлемой частью Парафиад, и зажигал факел (да, это символизирует вдохновение олимпизмом).

Также при Кондрусевиче – с 2012 года – начали проводиться мини-футбольные чемпионаты Беларуси среди священников. В них митрополит и сам регулярно выходил на площадку. Мог и прямо в церковном одеянии!

Но, конечно, это было на разминке, а для самих игр служитель церкви облачался в обычную форму – разве что с первым номером.

Ну а в 2014-м Кондрусевич и вовсе помог привезти в Беларусь чемпионат Европы по мини-футболу – команды священников из 12 стран приехали в Лиду побороться за восьмой в истории кубок победителей. Белорусы (с митрополитом в составе, конечно) тогда обидно заняли четвертое место – а чемпионским трофеем Кондрусевич при полных трибунах награждал команду из Польши.

На одной из парафиад Кондрусевич пожелал участникам, чтобы олимпийские принципы укрепляли перед вызовами жизненных испытаний. Пусть и самому митрополиту спорт поможет пережить это тяжелое время – и, конечно, еще вернуться в Беларусь.

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