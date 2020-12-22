Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 22 декабря за сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 1858 пациентов с COVID-19, выписаны 1877 пациентов, сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 177274 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 154807 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1341 человек с выявленной коронавирусной инфекцией, за сутки прибавилось 8.

За минувшие сутки выполнено 8306 тестов, всего в стране проведено 3803118 тестов на COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 77482272 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1705008 человек.

Срочные новости читайте в нашем телеграм-канале.

Поделиться ссылкой:



