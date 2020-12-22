Кобяков: ушел с госслужбы и не хотел бы возвращаться к этой теме

Экс-премьер Беларуси Андрей Кобяков в разговоре с корреспондентами РБК рассказал, что он думает о протестах в нашей стране и своем переезде в Москву.

– Ситуация непростая. Я думаю, что потихоньку она выправится. Но что бы ни происходило, я считаю, что перспективы белорусско-российских отношений есть и будут. Это мое глубокое убеждение. Но я ушел с госслужбы и, честно говоря, не хотел бы возвращаться к темам, которые не связаны с угольной отраслью. Конечно, в моем случае состоялся переезд в Москву. А о том, чтобы перевезти семью, это в стадии решения, – сказал он.

Андрей Кобяков, родившийся в Москве, более 20 лет проработал на госслужбе в Беларуси, — начинал в 1995 году с поста заместителя начальника службы контроля президента, а в декабре 2014 года был назначен премьер-министром Беларуси. Но в августе 2018 года он ушел в отставку после того, как Александр Лукашенко обрушился на него с критикой за «пофигическое отношение правительства к поручениям президента» на совещании, посвященном комплексному развитию Оршанского района.

Сейчас Кобяков возглавляет один из крупнейших угольных холдингов России. 17 ноября 2020 года он назначен гендиректором «Группы Сибуглемет» и председателем совета директоров управляющей компании «Холдинг Сибуглемет».

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