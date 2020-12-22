Justice for Journalists: в 2020-м было вдвое больше атак на журналистов, чем в 2019-м

Согласно данным фонда Justice for Journalists, в уходящем году в 12 постсоветских странах (кроме Балтийских государств) было зафиксировано вдвое больше атак на работников СМИ — 3,862 по сравнению с 1,907 в 2019 году, пишет МБХ медиа.

Всего в 2020 в 12 постсоветских странах погибло 11 журналистов, блогеров и работников СМИ (в 2019 году погибло 7). Трое журналистов погибли в заключении — это казахский журналист Дулат Агадил, который скончался в СИЗО Нур-Султана (по мнению правозащитников — от пыток) и ростовский журналист Александр Толмачев, умерший в оренбургской колонии предположительно от коронавируса. Также от коронавируса в Кыргызстане умер журналист и правозащитник Азимжон Аскаров, находившийся в тюрьме с 2010 года.

Также фонд упоминает блогера Имрана Алиева (известного как Мансур Старый), которого нашли мертвым в отеле во Франции, и Ирину Славину, совершившую самосожжение в Нижнем Новгороде.

В результате несчастных случаев, по данным фонда, в 2020 году погибли шесть журналистов (три в России и три в Беларуси).

Фонд также отмечает, что в 2020 году количество несмертельных физических атак и угроз в отношении журналистов составило 349 инцидентов, по сравнению с 288 в 2019 году.

Justice for Journalists упоминает главного редактора издания «Даптар» Светлану Анохину, которая была вынуждена покинуть Дагестан в результате угроз убийством. Отмечаются также нападения на журналистов в Беларуси, которые начались с августа 2020 года.

Сообщается, что количество задержанных и арестованных журналистов, блогеров и работников СМИ в уходящем году возросло более чем вдвое. В 2020 году было задержано 515 и арестовано 329 работников СМИ, в то время как в 2019 году был задержано 225, а арестовано 51.

Больше всего арестов на территории постсоветского пространства было в Беларуси — там арестовали более 211 журналистов и задержали более 302. Не менее 8 до сих пор находятся в тюрьме. В Азербайджане, Казахстане, России, Таджикистане и Узбекистане особенно жестко преследовали журналистов за несоблюдение введенных правил и положений о распространении «фейковых новостей» касательно пандемии COVID-19. Justice for Journalists упоминает и арест Ивана Сафронова, экс-журналиста «Коммерсанта», которого обвиняют в госизмене.

Фонд Justice for Journalists был создан Михаилом Ходорковским и Леонидом Невзлиным в августе 2016 года после убийства в Центральноафриканской Республике журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко. Цель фонда — организация и финансирование международных расследований преступлений, совершенных против журналистов вне зависимости от места их совершения и мотивов.

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