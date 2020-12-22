Что теперь? Бизнес VS политика: как почетный консул Латвии в Беларуси вложил в рижский стартап 800 000 евро

Недавно почетный консул Латвии в Беларуси Алексей Савчук вложил 800 000 евро в латвийский стартап DesignScan. Портал Delfi попросил участников проекта рассказать, как все это совмещается с политикой и пандемией.

За последние четыре месяца 17 белорусских компаний приняли решение переместить часть или весь бизнес в Латвию, создав около 1000 рабочих мест, — рассказал порталу Delfi директор Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) Каспарс Рожкалнс. Подавляющее большинство — из высокотехнологичных отраслей. Девять из них уже зарегистрировались в Латвии, открыли банковские счета и запускают деятельность. В них заняты специалисты с предыдущим опытом работы в таких представительных организациях и международных компаниях как NASA, Rolls-Royce, Bloomberg, Google, SpaceX и др. Некоторые белорусские “переходчики” ищут возможности для привлечения сотрудников из Латвии.

Переговоры с другими белорусскими компаниями еще ведутся. У многих вызывает смущение очень закрытая политика латвийских банков в отношении нерезидентов и представителей третьих стран. Большие надежды LIAA возлагает на принятие уже согласованного в бюджетно-финансовой комиссии Сейма режима “зеленого коридора” для значимых инвесторов в сферах биоэкономики, интеллектуальных материалов, энергетики и мобильности, фармацевтики, биомедицины, информационных и коммуникационных технологий. В этот “коридор” могут войти компании, которые вложат в бизнес в Латвии 15 млн евро и создадут 150 рабочих мест за три года.

Один из свежих примеров успешного бизнес-сотрудничества стран — проект с участием крупного белорусского предпринимателя и почетного консула Латвии в Беларуси Алексея Савчука.

Кто? Латвийский бизнесмен Андрей Калиев и белорусский бизнесмен Алексей Савчук знакомы и ведут общие проекты почти 10 лет. Специализация Калиева — недвижимость: проектирование, дизайн интерьера, строительство, продажа. Савчук тоже активен в сфере недвижимости, кроме того, он один из крупнейших переработчиков молока с заводами в Беларуси, Украине и России, в планах — покупка предприятия в Латвии.

У Алексея Савчука есть недвижимость в Юрмале и вид на жительство в Латвии. В Беларуси Калиев c Савчуком занимались развитием объектов недвижимости, принадлежащих группе компаний, связанных с Савчуком. В том числе – многофункционального делового комплекса Liberty Residence в самом центре Минска: кафе, рестораны, СПА, офисы, элитный апарт-отель. Совместная компания двух бизнес-партнеров Staarter Latvia открыла “дочку” в минском Парке высоких технологий (с особо льготным режимом для высокотехнологичных компаний) – центр разработок “Staarter Lab”.

Два года назад Савчук стал почетным консулом Латвии в Беларуси. “До сих пор ваши соседи литовцы гораздо больше преуспели в бизнес-связях — у них на порядок больше совместных предприятий, – говорит он. – Решили, что потенциал у Латвии есть — надо нагонять”.

Пока успел только ознакомиться с компаниями, которые работают между странами и наметить бизнес-форум – началась пандемия”. Чтобы “не застревать в локальных рынках”, партнеры решили создать проект, которым можно было стартовать в Латвии и Беларуси, а потом выйти на Европу и мир. Самой многообещающей сферой показалась IT. Для верности запустили сразу два проекта.

Что? Начали с геолокационной платформы Whynott, которая соединяет с ближайшими кафе и ресторанами людей в определенном месте земного шара или участников одного события, позволяет знакомиться и общаться в чате. Проект готов, но поставлен на паузу из-за пандемии. Зато с ноября в тестовом режиме запустили второй проект – платформу DesignScan. “Этот проект – решение одной из проблем, которую я наблюдал в своем бизнесе — закупка мебели, – пояснил Андрей Калиев. – Это очень трудоемкий и сложный процесс: это поиск по всему миру, сравнение цен, параметров, закупка и логистика. Каждый месяц в магазинах по всему миру продается мебели на 70 млрд евро — это больше, чем алкоголя. Но с инновациями в этом секторе слабовато. Пандемия усилила тренд покупок онлайн. Но мебель – не телефон или бытовая техника… Тут очень важны тактильные ощущения, эргономика, непросто решается проблема платежей и возврата… Пока лишь одна из десяти покупок мебели делается онлайн, но думаю, что очень скоро их будет минимум половина от всего рынка. Наша идея — объединить на одной платформе классических офлайн-продавцов (магазины и шоурумы), так снизятся их затраты на онлайн-торговлю, решение вопросов доставки из разных мест и возврата, а покупатель сможет все найти в одном месте. Мы разрабатываем свои наборы нейронных сетей: условно говоря, вы можете сфотографировать стул и найти магазин, где такой есть. Или скачать интерьер, который нравится, и увидеть, где и почем подобное можно купить, в том числе сравнить стоимость…Успешный пример — сайт по продаже люкс-одежды Farfetch, к которому изначально относились скептически, а сегодня его капитализация 8 млрд. Мы запустились с магазинами Латвии, ведем переговоры с компаниями Литвы и Эстонии, потом из Балтии пойдем на Европу”. Трудности. “Любой стартап на начальной стадии требует личных контактов — поездок на выставки, личных встреч — пандемия этому мешает”, — говорит Калиев. Не способствует и политическая ситуация: “Нельзя жить в обществе и быть свободным от него, – не отрицает Савчук. – В Беларуси сегодня происходят очень сложные политические процессы, которые затрагивают всех граждан, вносят неуверенность и неопределенность, отражаются на моральном состоянии людей. Что касается моего молочного бизнеса, то тут люди понимают, что любое прерывание производственной цепочки — полный коллапс: если молоко не переработать — оно скиснет, крестьяне не получат денег, им не на что будет купить корм и накормить коров… Поэтому протестов в нашей отрасли не наблюдается. Прямого влияния на наши IT- проекты политика тоже не оказывает — тут все происходит в виртуальном режиме”. Калиев рассказал, что латвийская программа поддержки стартапов до сих пор не казалась ему привлекательной, так много ограничений и нюансов она содержала, но в перспективе он не исключает ее для себя. Савчук отметил, что многие белорусские компании, пожелавшие прийти в Латвию, столкнулись с проблемой нежелания банков открывать счета резидентам третьих стран: “В итоге большинство компаний перебрались на Украину, в Литву и Польшу, где эта проблема решается проще. Банки на таких отказах теряют не так много денег, как страна: здесь не покупают и не снимают недвижимость, не нанимают местных жителей на работу, не платятся налоги, не тратятся деньги…” Перспективы. В октябре на фоне акций протестов Александр Лукашенко пригрозил “взяться” за грузопотоки через недружественные Литву и Латвию. “Будем честны, и до осложения политической ситуации бизнес-связи Латвии и Беларуси развивались гораздо слабее, чем у соседей — на то были объективные причины, которые пока не поменялись. Это тарифы на перевозки и бюрократические процедуры, – рассуждает Савчук. – Но географию никто не отменял, мы – соседи. Одновекторность наносит ущерб экономическим интересам. Политика — дело политиков, а бизнесмены работают там, где выгодно. Белорусский Парк высоких технологий, куда пришли компании с Востока и Запада, наглядный пример. Посмотрим с позиции Беларуси: если с Литвой и Латвией дружить не надо, то с кем надо? У Беларуси нет моря, а основная доставка грузов ведется по нему, значит, нужно дружить с теми, у кого море есть и поближе. Пусть политики занимаются большими вещами — грузопотоком и энергетикой, наши функции – выстраивание горизонтальных связей, отношений между частными компаниями. Нельзя, чтобы бизнес-маховик останавливался”. “Посмотрим, что будет с санкциями и как они повлияют, – поддерживает тему Калиев. – Нужно еще минимум год, чтобы все стало понятно. Тут развитие ситуации больше зависит от Европарламента, чем от нас. Предприниматели настроены работать друг с другом. Все понимают, что Беларусь — хороший и большой рынок, с отличным потенциалом развития и качественным человеческим капиталом. Что делать в Швейцарии, где булочная 300 лет на углу стоит? В Беларуси, может, труднее планировать, зато и развитие может быть куда успешней”. Срочные новости читайте в нашем телеграм-канале.

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